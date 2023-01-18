15歲的宋小弟與家人出遊，因未能繫上安全帶，發生車禍時直接飛撞前擋，造成深可見骨撕裂傷及肢體多處挫傷，更因此陷入重度昏迷，送往台北榮總新竹分院急救，檢查發現宋小弟除頭部多處骨折還合併腦腫與氣腦，醫師判定若不復位修補，可能讓空氣持續灌入腦中，加劇腦腫，經妥善救治後，氣腦明顯改善，並於3日後順利拔管，意識回復清醒。

宋小弟與家人出遊時，因坐在小客車後座中間，又未繫上安全帶，遇上意外發生的自撞車禍，讓宋小弟直接撞擊前座的擋風玻璃，撞出自鼻頭向上至頭頂一道深可見骨的15公分左右的撕裂傷與肢體多處挫傷，送醫後生命徵象尚屬穩定，但仍處於重度昏迷狀態，醫師緊急安排電腦斷層檢查，發現為顱底骨、鼻骨及顏面骨開放性骨折，合併腦腫與氣腦。

神經外科醫師楊凱超指出，若程度較輕微的腦腫與氣腦，可先保守藥物治療，但宋小弟屬開放性骨折，若不緊急復位修補，可能讓空氣持續灌入腦中、加劇腦腫，甚至有生命危險。

經楊凱超與整形外科醫師邱宇任聯手，緊急將宋小弟的顱骨、鼻骨及顏面骨復位修補，並且置入顱內壓監測器，由於及時且妥善的復位修補，氣腦明顯改善。宋小弟也於3日後順利拔管，意識回復至清醒，目前仍住院治療中。

北榮新竹分院指出，安全帶是保命符，行車切記要繫上，未以正確方式繫上安全帶，不慎意外發生時，不但失去安全帶保護，也會造成重大傷亡。北榮新竹分院提醒，上車第1件事情就是為自己與家人繫上安全帶，且幼童應使用幼童安全椅。