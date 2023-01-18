國家通訊傳播委員會（NCC）於今日以附條件方式核准台灣大哥大與台灣之星，以及遠傳電信與亞太電信合併，中華電信對於影響我國未來電信市場版圖的兩大合併案之核准通過，向當事人表達誠摯祝福之意。對於主管機關通傳會及數位發展部依現行法律規範要求，維持一致性的頻率資源分配與管理政策表達支持之意。

中華電聲明如下：

一、台灣大哥大與台灣之星，以及遠傳電信與亞太電信兩大合併案，於今日通過通傳會審議，本公司要向兩合併案當事人表達誠摯祝福之意，祝福各方當事人後續合併過程順利。

二、對於主管機關通傳會與數位部於兩合併案之審議，展現高度智慧及專業，參考國際上主要國家電信監理機關對於電信事業合併案之審理方式，依據現行法律規範以附負擔方式排除合併可能造成之市場限制競爭的重大不利益，以確保頻率合理分配、維護市場公平競爭及保障消費者權益，充分體現不同主管機關攜手合作、共同維護國家重大公共利益之堅定信念。本公司對於主管機關之政策決定表達支持之意。

三、在未來新電信三雄的時代新局下，電信產業仍面臨諸多挑戰，例如面對OTT等應用服務、5G專頻專網開放等，都有待各業者繼續努力。電信產業應自我期許為國家數位轉型的火車頭，提供優質的網路基礎建設服務，為各項數位服務的發展建立完善基礎。中華電信將持續努力成為「智慧生活的領導者，數位經濟的賦能者」，強化數位韌性並落實環境永續等各項ESG目標，將企業能量與技術積極回報社會與全民，為百業賦能，永續共榮。