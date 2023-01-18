新北市議會本月18日最後一天審查總預算，民進黨團先前提出百張動議單，國民黨則發動四次甲級動員，最終刪除總預算案2.29億元，其中包含作價基金1.49億元、公務支出8000萬元，今年修正後歲入約1838億元、歲出約1976億元，歲入及歲出的差短再加上債務償還，新北今年須舉債1147億元，另外，民進黨團也要求今年度社宅要凍漲，並要求明年度租金補貼要調升。

另外，今年度市府增加80億元的中央統籌分配稅款，民進黨團要求刪減本預算8000萬元，包含200萬元的利息支出，總召集人鄭宇恩表示，希望市府能樽節開支，不要讓利息支出逐步上升，造成財政負擔。

新北市議員卓冠廷也質詢財政局長陳榮貴，詢問超徵80億的稅額將如何處理，陳榮貴說，超徵稅收是收到的比預估的多，預計超徵額度都將繳庫，不打算普發現金。另外，民進黨團也協調做成附帶決議要求衛生局加強預防未來發生相關事件，獲朝野跨黨派支持。

民進黨團副總召集人張維倩也提及，市府局處科室的業務費作為廣告費用的開銷，讓民眾不滿，因此黨團也要求局處今年度不要再將業務費作為廣告費用，黨團同時也爭取社宅凍漲、調升明年度租金補貼，每人增加500元，針對敬老卡，社會局也著手擴大辦理在台鐵上，希望明年度的敬老卡預算能夠核實編列。

國民黨團則表示，依照原先議程，議會本來可在上周五完成預算審查，在民進黨的杯葛下，議程遭到延宕，國民黨樂見民進黨最終不再杯葛，讓預算能夠通過，原先民進黨主張大砍7.5億的預算，最終比照台北市刪除2.29億，由於新北市預算規模更大，比台北市多了近200億元，預算刪減比例較低，多虧黨團堅持，得以讓市政持續推動。