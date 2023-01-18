世界羽聯BWF超級750系列印度羽球公開賽，18日4組台灣選手陸續上陣，寶島第2女單許玟琪對上大會第2種子、韓國女將安洗瑩，兩局許玟琪都有取得過領先，不過都被安洗瑩追上，終場許玟琪17比21、9比21落敗，未能通過第一輪考驗。

稍早世界排名第34男雙組合李哲輝／楊博軒、女雙李佳馨／鄧淳薰都分頭告捷，李哲輝／楊博軒21比14、21比13打退日本組合松居圭一郎／竹內義憲，晉級到16強，李佳馨／鄧淳薰21比17、21比16擊落香港組合楊雅婷／楊霈霖。