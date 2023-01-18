桃園市長張善政2007年到2009年擔任宏碁副總期間，向農委會申請執行的研究計畫遭指抄襲，農委會因此組成專案小組展開調查。農委會今(18)日宣布認定違反契約規範，將追討回相關計畫經費，初估佔5-10%不等，農曆春節後也將另開專案小組，研議撰寫報告方是否應停權3年。

農委會表示，張善政擔任計畫主持人的宏碁股份有限公司執行農委會2007至2009年「農業電子化發展策略分析與規劃」案所提報告的侵權疑義，經邀集專家組成專案小組討論認定，該3年度計畫計6篇子報告有違反契約規定情事。

農委會指出，宏碁公司執行的3年計畫內容分為6大工作項目，其中涉及侵權疑義為第1大項「協助國內農業資訊化發展規劃」項下之子計畫，該案已依據疑似侵權案件處理程序，除函請宏碁公司及計畫主持人張善政提出說明外，也邀集7位專家組成專案小組進行複審。

農委會表示，專案小組共計召開3次會議，並於第1次會議後，再次函請宏碁公司及計畫主持人張善政補充前揭6篇子報告文字引用比率異常之說明，後續針對計畫工作項目、契約規範，以及報告文字重複疑義部分，就重複文字比率較高之6篇子報告進行實質近似的討論。

農委會表示，經專案小組委員檢視各篇重複內容文字區塊可舉證對應文獻，與會委員一致確認文字重複部分與已發表之參考文獻有實質近似之情形，違反契約第10條第3款「乙方交付之報告及研發成果內容不得有抄襲、剽竊、或侵害他人營業秘密、智慧財產權及其他權利之情事」，後續將向宏碁公司依法追償上開6篇子報告之計畫經費。

農委會副主委陳駿季表示，21篇內有6篇涉及實質相似，目前在精算求償費用，推估金額佔5%至10%不等，計算之後會通知宏碁公司進行求償作業，相關計畫主持人違約將會視情節輕重停止3年的參與計畫的委託，農曆年後會將有專案會議來討論停權事宜。

陳駿季指出，委辦計畫不像論文，裡面有很多項目和報告，經專案小組委員檢視各篇重複內容文字區塊可舉證對應文獻，與會委員一致確認文字重複部分與已發表之參考文獻有實質近似之情形，違反契約第10條第3款規定，後續將向宏碁公司依法追償上開6篇子報告之計畫經費。

陳駿季說，後續也會修正相關的規定，讓從事委託計劃方能有更精準的自我審核機制，但無可否認宏碁在這計畫上有其貢獻度。