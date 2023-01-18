民進黨選後掀起五大寇之亂，綠營側翼王浩宇更點名北市議員王世堅父親王明德，指其在白色恐怖時期出賣日治時期台灣共產黨（日本共產黨臺灣民族支部）創始黨員謝雪紅。精神科名醫沈政男點出，白色恐怖的起源是省工委，中共的組織分工滲透社會各階層，在校園裡特別受到青睞，王明德就是其中一位熱血青年，省工委被破獲後，王講出了自己跟謝雪紅的關係，兩人認識是可能的，但謝沒念過書沒辦法當王的老師。蔣介石只怕共產黨，不怕台獨，而白色恐怖的本質其實是恐共，不是台獨。

「白色恐怖的本質，哥用三個字就幫你點破：省工委。」沈政男在臉書發文指出，這3個字是當年國民黨的最害怕，而為了撲滅這3個字，於是發動了1、20年的白色恐怖。省工委是中國共產黨台灣省工作委員會的縮寫，而王明德當年就是台大法學院支部的成員，後來陰錯陽差讓一份宣傳組織的報紙曝光，而導致了整個省工委的瓦解。成立地下社團，發行地下刊物，被盯上，然後曝光，這樣的戲碼一直到解嚴前後都還在上演。

沈政男強調，白色恐怖就是因為省工委被破獲，國民黨赫然發現，竟然台灣本島已經被中共滲透得這麼嚴重，而採取的綏靖手段。其實，白色恐怖的本質就不是電影演的那樣，而是許多當時的年輕人真的嚮往共產主義，並且加入了共產黨，或者參與了地下活動。

「王明德就是其中一位熱血青年。」沈政男提到，省工委是由蔡孝乾於1946來台發展，他是老台共，彰化人，當然跟謝雪紅很熟，而王明德因此很可能在當時也跟謝雪紅有所互動，因為，那個圈子頂多就是一、兩千人，而在大學裡，那樣的學生人數更少。當然，謝雪紅沒辦法當王明德的老師啦！她沒念過書，根本沒有學歷，即使後來靠自修可以閱讀寫字，也不到那樣的等級，但她跟王明德認識是可能的。

沈政男指出，事實上所謂王明德供出謝雪紅，是指因為王明德導致省工委被破獲，而王明德講出了自己跟謝雪紅的關係，使得當時已在中國大陸的謝雪紅受到牽連。省工委被破獲後，宛如一大串粽子的組織分工，遍布了社會各階層，這一點是國民黨遠遠不如之處。那時共產黨在台灣發展工農並不順利，但在校園裡特別受到青睞，因為馬克思那一套對於熱血青年特別有吸引力。才會有那麼多讀書會，及因而被牽連的受難者。

「白色恐怖的本質其實就是恐共，不是台獨，更不是反政府。」沈政男直言，蔣介石根本不怕台獨與反政府，這是很簡單的道理。他只怕共產黨。二二八與白色恐怖，遠遠比許多人知道的更加複雜。當然，好多人因為意識形態，老早選擇封閉自己，只相信自己能夠相信的人事物了。