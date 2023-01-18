針對各縣市正副議長選舉違紀跑票，國民黨中常會今通過開除11名議員黨籍，花蓮議長張峻等6位議員也在名單內，張峻說不意外，也沒有什麼好回應，還有議員認為開除就開除，也有議員痛批亂七八糟，各走各的路，以後更能不分黨派顏色、為民服務。

被國民黨開除黨籍有11名議員，花蓮就有6位，議長張峻、議員謝國榮、鄭寶秀、黃馨、周駿宥、程美蓮。

本屆花蓮議會正副議長選舉，黨提名吳東昇，不過經過第二輪投票，在黨內跑票，以及民進黨助攻下，張峻連任議長。為貫徹黨紀，選後黨強調將對跑票議員進行黨紀處分。

原本擔任黨團書記長的資深議員謝國榮認為，資深黨員都是寶，但黨不懂疼惜。他認為，現在不是國民黨給黨員什麼，而是黨員給國民黨什麼，反而無黨籍後，自由自在不受約束，想支持誰都可以。

同樣是資深議員黃馨表示，議長選舉後，黨沒有讓他們去申訴說明，就直接就說要開除，過程令人遺憾，她黨齡已經近50年，議員、鄉長都當選過，是忠貞黨員，她認為「認同是對百姓鄉親，不是政黨」，這樣離開反而「求仁得仁」，海闊天空，更能不分黨派顏色服務大眾。

入黨近50年的鄭寶秀痛批國民黨亂七八糟，她在選後就聲明退黨了。原住民籍議員周駿宥則表示，這次議長選舉前，幾位議員都爭取過希望黨能提名張峻，可惜事與願違，因為有排黑條款，中央決定提名吳東昇，尊重黨的作法。新科議員程美蓮說「尊重」，沒有進一步回應。