副總統賴清德18日正式接任民進黨主席，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表達祝賀同時，他也直言，去年九合一選舉民進黨大敗，即是因為民進黨執政期間有許多錯誤政策，並且對於人民的聲音充耳不聞。「倘若想要革新，賴副總統務必要大破大立，不能再讓黨意凌駕民意，否則終究無法獲得國人認同。」

邱臣遠說，在兩岸路線上，賴清德過去「務實台獨工作者」的形象鮮明，未來是否延續蔡英文總統抗中保台的政策？還是開創和平保台的新路線？他要呼籲賴清德，面對中國大陸的威脅，兩岸和平與區域穩定不能只靠口號與對抗，必須試圖透過對話與交流來達成。守護台灣與自由民主、維持區域和平穩定安全，是所有國人的期盼。

邱臣遠提到，近年來，民進黨以網軍治國造成社會的亂象，讓人感到遺憾。過去，賴清德更是網軍受害者的代言人，呼籲對方面對在野黨及民意的監督時，應避免以過去抹紅、抹黑的方式來處理，透過網軍、側翼、特定媒體攻擊政敵、撕裂人民情感、分化社會，終究會被人民唾棄，希望未來能更謙卑地面對人民與在野黨。

最後，邱臣遠說，過去賴清德作為前台南市長，對台南應有更深的情感及責任，現在台南卻因為黑金疑雲、治安敗壞而成為「慶記之都」，民進黨作為台南長期以來的執政黨，責無旁貸、愧對台南市民，賴就任黨主席後，應痛定思痛、展現態度，嚴加查辦，以回應國人期待、對台南市民負責。