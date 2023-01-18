女星郭碧婷先生向佐在2022年7月被狗仔爆料出軌N次後，兩人婚姻狀況相當受關注，直到日前向家舉辦派對替向太陳嵐與郭碧婷慶生，一家和樂畫面流出才解除危機；而隨著慶生影片曝光，郭碧婷也被發現身形變得圓潤，在合照時還雙手護肚，引起網友瘋猜她可能懷第3胎了。

日前向太在社群上分享一段影片，內容是她在家中舉辦生日會，與媳婦郭碧婷一起慶生，還宴請不少親友；畫面中向華強與向太開心地含飴弄孫，而向佐也在性醜聞後首次現身，在鏡頭露出愉快的模樣。

郭碧婷在向太生日會影片中，身形略顯圓潤還用手護肚，被瘋猜可能又懷孕了。（圖／摘自向太陳嵐小紅書）

但影片裡的郭碧婷穿著簡約休閒，在幾個鏡頭中身形顯得有點圓潤，和過往幕前纖細的她有點不同，在大合照時她也不經意用雙手護肚；這些疑似懷孕的線索，讓網友瘋猜她懷上第3胎，紛紛驚呼「懷孕了，所以才不離婚？」、「真的很會生，感覺就是懷孕了」、「身體受得了嗎？她真的好像生子工具」、「難怪向太那麼疼郭碧婷，但一對孫女孫子夠了吧」。

其實郭碧婷已經為向家先後生下一女一子，但從她嫁進向家後，多次被外界質疑她根本變成「豪門生子工具」，還時不時被拍到憔悴面容，尤其生完女兒沒多久又傳出懷2胎消息，讓粉絲很心疼；如今郭碧婷疑似懷第3胎，許多網友好奇她身體是否撐得住，同時給予她祝福。