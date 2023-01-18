印尼東部摩鹿加群島（Maluku Islands）外海、也就是蘇拉威西島（Sulawesi）近海今天發生規模7.0地震，短暫引發海嘯警報，居民恐慌跑上街，鄰國菲律賓也感受到震動。

法新社和路透社報導，目前尚未傳出人員傷亡通報，但至少有一座島嶼據報出現了輕微損害。

印尼地球物理機構表示，地震並無掀起海嘯的風險。至於美國太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）則發布公報，解除稍早的海嘯警報。

美國地質調查所（USGS）通報，地震震央位於印尼東部哈馬赫拉島（Halmahera）西北方150公里處，震源深度48公里。

這起海面下的地震當地時間下午1時6分前後發生在蘇拉威西島近海，附近島嶼為之震動，某些居民奔跑上街。身在摩鹿加群島摩羅泰島（Morotai）的法新社記者說：「地震維持有感15至20秒，震動時間相當長。」

北哈馬赫拉島救災機構負責人馬內里（Abner Manery）表示，摩羅泰島有些房屋受損。

印尼座落在所謂「環太平洋火山帶」（Pacific Ring of Fire）上，因此是世界上地震最活躍地區之一。歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre）指出，蘇拉威西島北端萬鴉老（Manado）西南方今天稍早也出現了規模6地震。

規模7.6地震上週也曾襲擊印尼塔寧巴群島（Tanimbar）外海，引起居民恐慌，但造成的損害有限。