為因應枯水期及旱象，高雄地區主要灌溉水源川流量驟降，引水量不足缺水率逾3成，農田水利署長蔡昇甫專程南下視察，並聽取管理處各灌區目前水源情勢，指示後續因應更趨嚴峻水情之抗旱應變措施。

依據中央氣象局降雨資料研判，未來一季降雨量預估偏少，行政院農業委員會農田水利署高雄管理處自1月11日起成立「2023年一期作旱災緊急應變小組」啟動加強灌溉管理、輪灌等抗旱措施；並於17日召開「2023年一期作旱災緊急應變小組第1次工作會議」。

農田水利署長蔡昇甫為關切高雄管理處各灌區於今年一期作枯旱期間供灌情形與水情專程南下視察暨主持會議，慰勉第一線辛苦的同仁；高雄管理處長呂文豪率各組室、工作站與分水區等相關抗旱小組成員參加，會中除聽取管理處各灌區目前水源情勢、供缺水狀況及抗旱措施報告外，並研討指示後續因應更趨嚴峻水情之抗旱應變措施。

蔡昇甫表示，管理處目前所面臨灌溉管理工作挑戰，比2021年上半年台灣百年大旱時更加嚴峻，指示管理處在未來枯水期間應隨時視水情狀況，機動檢討調整供灌策略與抗旱措施，齊心為穩定灌溉用水需求努力，力保如期完成灌區2023年第一期作灌溉工作，並感謝高雄管理每位同仁在抗旱期間辛勞與付出;更籲請農民朋友配合高雄管理處公告之相關抗旱措施與積極節水灌溉，一起努力渡過枯水期。

呂文豪也指示各工作站及分水區於抗旱期間，配合辦理加強灌溉管理、輪灌、增加地下水井抽水時數補助水源與回歸水再利用整備等抗旱措施，並宣導農民節約用水與加強巡管避免搶、盜水等情事，以確保農民權益。