東港味益鬆品專賣店近來在鵬管處成立的屏東觀光圈協助下，成功與藍皮解憂號及藍皮意象館合作販售「超級捲禮盒 」。（鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真）

東港味益鬆品專賣店近來在鵬管處成立的屏東觀光圈協助下，成功與藍皮解憂號及藍皮意象館合作販售「超級捲禮盒 」。（鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真）

由東港味益鬆品專賣店製造的一口鮪魚鬆蛋捲，不僅行銷到歐洲，還是知名在地特色伴手禮，近來業者在鵬管處成立的屏東觀光圈協助下，成功與藍皮解憂號及藍皮意象館合作販售「超級捲禮盒 」，讓年節走訪屏東、台東的遊客又多了項必買的走春伴手禮。

鵬管處指出，東港味益鬆品專賣店是屏東觀光圈輔導店家，在與觀光圈夥伴一同跨域參訪「跟著大師去旅玩」的台東場行程時，觀察到藍皮解憂號主題式旅遊列車中、展售相關屏東與台東特色商品，藉此引領遊客進入這條串連雙東的微笑鐵道，體驗南台灣的在地風情與特色美食。

味益認為，這樣獨特的遊程體驗與美學品味，都與味益食品想要推動屏東觀光、以及帶給遊客更多屏東美好的理念不謀而合，因此積極與對方談合作。

經過數月的洽談後，雙方終於擕手合作，並趕在新春年節前上架屏東東港限定的「超級捲禮盒 」，透過外銷歐洲的一口鮪魚鬆蛋捲，以及充滿東港大鵬灣主題美感設計的精緻禮盒，讓搭乘藍皮解憂號及到藍皮意象館造訪的遊客們，能帶回最具代表性的屏東伴手禮給親朋好友們，享受fun「鬆」的時光。

此外，鵬管處也表示，屏東觀光圈另位優質的夥伴佳冬鄉農會，也有在藍皮意象館展售「透紅佳人」品牌系列商品，希望藉由藍皮意象館推廣解憂號的鐵路行程，同時促進屏東佳冬在地觀光知名度，將農業生活發展成旅遊的新型態。