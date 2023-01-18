新北市長侯友宜（中）視察新北市中和區壽德滯洪池公園竣工成果，現場小朋友送上侯市長畫像，市長現場發送紅包。（陳俊吉攝）

新北市中和區壽德滯洪池公園竣工保留老樹區的眷村記憶、另外增設共融式遊具攀爬型3座及平衡木1座、溜滑梯2座、體健設施6座，提供民眾休憩使用，並且設有雨水收集及儲留系統，提供澆灌用水，不僅節能還能達到教育意義，圖為小朋友玩溜滑梯。（陳俊吉攝）

新北市中和區壽德滯洪池公園竣工保留老樹區的眷村記憶、另外增設共融式遊具攀爬型3座及平衡木1座、溜滑梯2座、體健設施6座，提供民眾休憩使用，並且設有雨水收集及儲留系統，提供澆灌用水，不僅節能還能達到教育意義。（陳俊吉攝）

新北市中和區壽德滯洪池公園竣工保留老樹區的眷村記憶、另外增設共融式遊具攀爬型3座及平衡木1座、溜滑梯2座、體健設施6座，提供民眾休憩使用，並且設有雨水收集及儲留系統，提供澆灌用水，不僅節能還能達到教育意義，圖為小朋友玩共融式遊具攀爬。（陳俊吉攝）

新北市中和區壽德滯洪池公園竣工保留老樹區的眷村記憶、另外增設共融式遊具攀爬型3座及平衡木1座、溜滑梯2座、體健設施6座，提供民眾休憩使用，並且設有雨水收集及儲留系統，提供澆灌用水，不僅節能還能達到教育意義。（陳俊吉攝）

新北市中和區壽德滯洪池公園竣工保留老樹區的眷村記憶、另外增設共融式遊具攀爬型3座及平衡木1座、溜滑梯2座、體健設施6座，提供民眾休憩使用，並且設有雨水收集及儲留系統，提供澆灌用水，不僅節能還能達到教育意義。（陳俊吉攝）

新北市中和區壽德滯洪池公園竣工保留老樹區的眷村記憶、另外增設共融式遊具攀爬型3座及平衡木1座、溜滑梯2座、體健設施6座，提供民眾休憩使用，並且設有雨水收集及儲留系統，提供澆灌用水，不僅節能還能達到教育意義，圖為小朋友玩共融式遊具攀爬。（陳俊吉攝）

新北市中和區壽德滯洪池公園竣工保留老樹區的眷村記憶、另外增設共融式遊具攀爬型3座及平衡木1座、溜滑梯2座、體健設施6座，提供民眾休憩使用，並且設有雨水收集及儲留系統，提供澆灌用水，不僅節能還能達到教育意義。（陳俊吉攝）

新北市中和區壽德滯洪池公園竣工保留老樹區的眷村記憶、另外增設共融式遊具攀爬型3座及平衡木1座、溜滑梯2座、體健設施6座，提供民眾休憩使用，並且設有雨水收集及儲留系統，提供澆灌用水，不僅節能還能達到教育意義。（陳俊吉攝）

新北市中和區壽德滯洪池公園竣工保留老樹區的眷村記憶、另外增設共融式遊具攀爬型3座及平衡木1座、溜滑梯2座、體健設施6座，提供民眾休憩使用，並且設有雨水收集及儲留系統，提供澆灌用水，不僅節能還能達到教育意義。（陳俊吉攝）

新北市長侯友宜（右）視察新北市中和區壽德滯洪池公園竣工成果。（陳俊吉攝）

新北市政府為解決中和區民享街及莒光路一帶，短延時強降雨造成部分區域積淹水現象，特別選定於民德路與壽德路旁之壽德公園進行公園優化並賦予其防洪功能，在儘可能原地保留既有老樹的目標及市府各單位的努力下展現全新樣貌，公園不僅升級有遊憩設施還能有防災功能。

新北市市長侯友宜日前視察壽德公園滯洪池竣工成果，表示受全球氣候及都市發展土地使用增加，承受短期強降雨後的地表逕流水量隨之增大，因雨成災之機率也隨之上升，故進行防災、減災成為市府團隊的首要目標，壽德公園改造工程規劃之初，我們保留老樹區的眷村記憶、另外增設共融式遊具攀爬型3座及平衡木1座、溜滑梯2座、體健設施6座，提供民眾休憩使用，藉由現場地形高低差，將滯洪功能與溜滑梯融入一體，爬型遊具訓練小朋友手腳併用協調能力，提供親子活動需求，讓公園綠地也兼顧了防災減洪功能，成為本市雨水滯洪及水資源再利用亮點，讓新北市成為一個名符其實會呼吸的海綿城市。

壽德公園改造後，在遇到暴雨時最高可容納12340噸的滯洪量，能有效降低大安圳東支流及周邊地區排水系統負擔，為下游約85公頃範圍大幅降低積淹水風險。完工後的壽德公園是中和區唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪的多功能公園，園內除遊具、溜滑梯及體健設施外，同時也種植多樣開花植物可讓民眾賞心悅目，並且設有雨水收集及儲留系統，提供澆灌用水，不僅節能還能達到教育意義，更成為在地居民休憩散步的好去處。