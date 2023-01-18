資深主播沈春華知性優雅形象深入人心，除了專業的播報能力，她還兼任主持人，獲得13座金鐘獎的肯定，也是歷屆電視金鐘獎最高紀錄的得獎者，63歲的她近期與兒子一同出遊，兒子表示未來可能與她預期不同，沈春華高情商回應獲得不少人誇讚。

沈春華分享去年和兒子去美國旅遊，行程全由兒子安排，正在吃早午餐的時候兒子謹慎地說：「媽，我未來的目標，可能不會和妳的期待一致…」，她表示有些驚訝，顯然兒子心中有了新的場景和藍圖，擔心這些並非母親所想。沈春華想起年輕時進入電視圈，並非父母的期待，工作6年後赴美深造更是跌破眾人眼鏡，50歲出頭就離開熱愛的主播台，但這一切都有所報償。

她認為：「符合別人的期待，不如對自己的決定負責，這其實是更大的承諾。」面對兒子的坦承，沈春華感到欣慰，這代表兒子在乎他，並希望自己符合父母對他的期待，同時也心疼兒子，「在這個高度競爭變動的時代，踩穩自己的腳步已不容易，還要扛著父母的希望前行，可以想見有多辛苦」。

她認為親子之間，應該給的不是期待的壓力，而是互相包容的體貼，所謂「父母的期待」，是建構在良好溝通下的祝福，而非壓迫，這段話獲9.5萬人按讚，男星紀言愷直誇「凸顯了媽媽的高度」，女星鍾欣凌也大讚「好棒好棒的媽媽跟孩子啊」。