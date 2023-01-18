前大陸首富王健林之子王思聰，11日在上海誤以為被路人偷拍，與同行者聯手毆人，被警方處以行政拘留與罰款500人民幣（約新台幣2237元），雙方以賠償金和解，傳金額高達209萬人民幣（約新台幣943萬元）。昨（17日），有網友PO王思聰獨自出門用餐的影片，這是他風波後首度現身，引起熱議。

畫面中，王思聰身穿黑色羽絨外套，戴著綠色針織帽，站在角落低頭滑手機，由於沒戴口罩，可以看見他的表情很冷淡，完全沒有笑容。據網友指出，王思聰當天親自排隊吃麵，看見有人向他拍照，非但不會拒絕，態度還很友好，對比先前的打人爭議，簡直是180度轉性。

值得注意的是，過往身邊總是環繞著美女的王思聰，這次出門竟是獨自用餐，新女朋友20歲柳禹安也不在身旁，一舉一動變得低調。

王思聰被目擊獨自外出吃麵。（圖／微博）

據上海警方通報指出，34歲王男、28歲孫男、38歲魏男、39歲余男誤以為路邊等車的陳男對他們拍攝，便上前阻止，陳男稱未拍攝，雙方爆發口角，王男、孫男先痛毆陳男的臉，導致其鼻子受傷而倒地，魏男、余男加入戰局，一起對陳男拳打腳踢，經司法鑒定，陳男左側鼻骨骨折、臉部多處挫擦傷和挫傷，綜合評定為輕微傷。陸媒爆料，文中的王男就是王思聰。

自稱被打的網友開直播回應，表示雙方已和解，但賠償金不是網路傳言的209萬人民幣（約新台幣943萬元）那麼誇張。陸媒指出，挨打的陳姓男子事後被帶去驗傷，起初開價50萬元人民幣（約新台幣226萬元）賠償金，其後多次加碼，獲對方同意。