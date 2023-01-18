面對性別議題，司法院雖是主掌國家公平正義的機關，卻經常對違犯者的態度，異常保守，過去無論是法官摸摸小手、摟抱助理，還是近期爆發的高院法官遭控性侵等爭議，不管真相如何，司法院的處理方式，都無法面對民眾攤在陽光下，以各種方式試圖淡化爭議，彷彿都得等到民怨沸騰，才開始有所做為，號稱如皇后貞操般司法，似乎更需好好地檢討，並師法其他政府部門的方式，才讓司法形象越來越好。

日前，第八軍團指揮部副指揮官及屏東縣後備指揮部指揮官等兩名軍官，日前出席地方民事餐會，期間舉止不當(涉及性騷)遭人投訴，陸軍司令部獲悉後，立即納編法務、督察等人員釐清事證，並將涉案者調離現職，後續視調查結果，嚴懲追究，絕不輕容，同時發表聲明，將依法、依程序儘速召開性騷擾申訴會，以嚴肅態度公正處理，維護當事人權益。

這幾年，性別平權的議題，一直是檢驗臺灣社會的進步指標，而捍衛性別平權的最後一道防線，正是司法機關，正因如此，司法工作者必須更為嚴以律己，如果本身就缺乏性別意識，甚至還淪為施暴者，將會是整個社會所難以承受之痛。

過往，我們都認為國軍部隊是最為保守且封閉的治理環境，但我們現在必須要高度地肯定國軍，至少他們對於性別意識有積極的處理態度與規範懲儆，而最應展現透明公開的司法機關，竟然對於性侵爭議者，沒有任何的動作，法官也是人，只要人可能犯的錯，在法官身上也可能發生，只是，我們可以透過一套完善的機制，去約束或避免憾事發生，當然，真的無法避免時，即便是社會地位崇高的法官，也不能有特權保護。

法官掌理審判工作，其個人的操守形象，對於整個司法乃至社會風氣，都會有重大影響，若有爭議，就該接受檢驗與調查，在上位者，也該以勿枉勿縱的態度，就事實真相予以全面釐清。

最可怕的性別暴力與傷害，往往會造成整個社會的不安，除了施暴者的攻擊行為，更多的負面教材，是政府的忽視與冷漠，期盼臺灣司法首長，面對法官也會發生的性別暴力，應該深入還原真相，施暴者為了保護自己，難免會避重就輕，這也是人性，無論如何，負責的制度，才會產生良好的人員，國軍對於性騷的處理模式，司法院不妨予以借鏡。