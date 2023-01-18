近年來四大超商都會在春節期間推出新春福袋，吸引不少民眾選購。不過近日有網友發現，今年福袋似乎開始滯銷，表示經過好幾家超商都在強力促銷福袋，與前幾年的買氣相比可以說是下滑許多，好奇背後是不是因為超商把福袋當成清庫存的管道。貼文曝光後引發熱議，許多網友認為關鍵原因就是CP值太低，所以今年超商福袋才會乏人問津。

原PO在PTT發文表示，最近他經過許多超商，店門外都擺了好幾層的福袋，店員也是各種強力促銷希望消費者能夠選購，跟前幾年嚇嚇叫的買氣相差許多。

原PO好奇，是不是因為福袋被超商當成清庫存的管道，殺雞取卵得太誇張，讓願意購買的消費者認清CP值比海平面還低，才會導致如今的慘況，詢問「超商福袋滯銷的八卦？」

對此，許多人紛紛回應，「現在店裡一堆」、「台灣福袋算了吧，學學日本福袋給的東西價值要150至200%吧，台灣就是用來清庫存的」、「花錢買用不到的庫存品」、「台灣不就庫存垃圾大出清嗎？看看日本」、「清庫存不是問題，問題是要請還想賺，當消費者白癡」。

另外也有不少原本有意買福袋的人透露，其實他們是看了開箱影片才打消念頭，「太多人開箱幫滅火」、「現在大家買新商品都會先看開箱文，老人家不買年輕人又騙不到」、「一堆YT開箱出來都垃圾」、「放一堆垃圾還敢請YT開箱自爆」、「看完YTB開箱就滅火+1」。