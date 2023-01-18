劉亮佐宣布本屆產生9個作品。（粘耿豪攝）

第六屆筋斗云創劇本創投平台舉辦發布會，廣邀戲劇界幕前幕後專業人士共襄盛舉。（筋斗云創提供）

第六屆筋斗云創劇本創投平台舉辦發布會，廣邀戲劇界幕前幕後專業人士共襄盛舉。（筋斗云創提供）

第六屆筋斗云創劇本創投平台18日舉辦發布會，廣邀戲劇界幕前幕後近百人專業人士共襄盛舉，宣布本屆512件500字故事投稿，經過了半年3個階段的評選、輔導、孵化後，產出了9個完整的劇本作品！除了平台創辦人劉亮佐與演員兒子劉子銓、6個月大的女兒「典典寶寶」及媽媽三代同堂現身，展現出一家人的團結與愛，近年開始參與影視作品演出、就讀台北海洋科技大學演藝系二年級的劉子銓也藉機更深入了解戲劇產業的市場狀況。

平台創辦人劉亮佐和太太趙小僑2022年歡喜迎接了期待多年的典典寶寶，每一屆都參與的趙小僑因接演了一齣舞台劇恰巧在記者會當日要拍攝宣傳照，所以今年缺席。劉亮佐、劉子銓都大讚典典寶寶根本是天使寶寶，很好帶，不怕生的她張著圓圓的大眼睛盯著鏡頭，可愛模樣超吸睛。被問是否想再生？劉亮佐坦言，媽媽一直在旁邊慫恿小孩這麼可愛，所以趙小僑有在考慮，因為還有一個囊胚，醫生也說完全OK，但他覺得10個月真的很難熬，尤其胚胎的穩定性需要擔心，「我個人是捨不得小僑再生」。

原本就超想有妹妹、終於如願以償的劉子銓也說，雖然很喜歡妹妹，但滿心疼小僑，不敢讓她再經歷一次痛苦，「再有個妹妹最好，但弟弟就真的還好！」坦言自己已經是「妹控」，平常最愛像聞奇異果一樣一直聞妹妹的頭，「她一打哈欠，我就把鼻子湊過去她嘴巴旁邊聞她的奶香味！」平常會跟妹妹玩，也會幫忙換尿布、餵奶，洗澡則還在學，坦言無法想像有一天妹妹交男友，「全家都覺得她眼睛很電，只要專心看她眼睛，就不想離開她，如果她開始讀幼兒園、國小、高中大學，光想到男生盯上她，就覺得滿恐怖，不行啦！希望她以後放電要控制，不要亂放電，真的很擔心她讀幼兒園就開始亂放電！」

讀大二、將滿20歲的他說自從開始工作後就覺得不需要交女朋友了，「只需要我妹就好！我個性比較孤獨一點啦！」

筋斗云創劇本創投平台自 2017 年創立以來孵化了 54 部優秀劇本，總共有 5 件作品獲得平台聯合投資機構購買、有 2 件作品獲得開發權，累積至今有4部劇本已經被搬演到舞台上第一屆獲獎劇本高敏海《陰差陽錯》舞台劇於 2018 年 8 月在北京首演之後，持續於兩岸巡迴演出；周玉軒的音樂劇《忘川引》獲得2019北京文化藝術基金大型舞台藝術作品資助項目、計劃在今年 4 月 1 日完成北京首演；程守明的《偶人記》雖然在當屆並未獲獎，但後續由平台持續推廣，在 2020 年 12 月由山宛然客家布袋戲團演出；第三屆獲獎劇本王慕天《生命中最美好的5分鐘》於2021年 3 月首演，規劃於今年再度在台灣各地巡迴演出！

儘管3年來疫情對影視產業影響巨大，整體市場情況嚴峻，這一屆仍有兩岸8家投資公司積極參與劇本的評審與選購；並邀請到3位評審：製作人陳慧玲、演員修杰楷、導演姜瑞智，其中製作人陳慧玲在強檔賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》宣傳行程，導演姜瑞智則在《角頭3》的拍攝工作中都在百忙之中抽空參與，在現場推薦他們喜歡的劇本，修杰楷也以預錄好推薦影片，希望能夠加速作品與製作方的媒合效率、增加合作的機會。平台本屆也建立了創作導師制度、邀請毛訓容、吳世偉、劉中薇三位創作導師來做更密切且多元的專業協助，隨著創作者在不同的創作階段，平台導師會將投資公司面對市場的期待與建議，經過自身的創作經驗消化後傳遞給創作者，並提供創作者重點指導與專業意見。

第六屆筋斗云創劇本創投平台收到512件500字故事投稿，經過了半年三個階段的評選、輔導、孵化後，產出了9個完整的劇本作品：有科幻結合政治的深度愛情劇《命定晶片》（潘尚均）、建構在民國初年戰亂年代的黑色喜劇《急就章》（潘睿杰）、懸疑推理劇中劇《劇本殺青啦》（施瀞婷）、透過人機互動反思人性的《愛與機器人》（張文婷）、探討成功定義的懸疑喜劇《哪家鄰居嫌我吵？》（許弘蔚）、反思當代社會的都市寓言《臺北好人》（劉勇辰）、新穎的懸疑劇場故事《鈴鐺若響起》（梁家恩）、翻玩錢財勢力的愛情喜劇《我和幫繳房租的鬼室友》（許弘蔚）、融合多元視角的愛情劇《二分之一的可能》（劉勇辰）。

2022年仍處於疫情帶來巨大衝擊的狀態中，雖然各家聯合投資公司仍對各個劇本展現高度的興趣，但對於購買仍採比較保守的態度，今年經過3階段的選拔後，劉勇辰所作之《臺北好人》獲得了哲騰(北京)文化傳播有限公司的青睞，除了可獲得30萬元的簽約金外，未來也將進入劇場與影視的製作實踐，未來將積極的與臺灣的劇團以及影視製作公司洽談合作的可能性，期待展開兩岸的巡迴演出和影視製作。後續平台也將努力把歷屆作品推廣給兩岸的劇團、影視和演出製作公司，期待疫情趨緩的時候能看到更多平台孵化出的優秀作品從紙本進入到市場的製作。

每年發布會都以戲劇界尾牙的方式舉行，廣邀戲劇界朋友一同參加，本屆有數十家戲劇影視機構近百人共襄盛舉，包括姜瑞智導演、王明台導演、王敬惇導演、林立書導演、廖士涵導演、李鼎導演、陳慧玲製作人、王莉茗製作人、孫爍仁製作人、唐從聖、蔡燦得、宋少卿、樊光耀、百萬網紅含羞草（草爺）、眼球先生、廣藝基金會、果陀劇場、開麗娛樂、udn聯合數位文創、瀚草文創、全民大劇團、C Musical、76號原子、亮棠文創、故事工廠、天作之合劇場、瘋戲樂、綠光創藝、京騰娛樂、真心人電影、逆光電影、華文音樂劇、華影國際影藝、影一製作所、台北表演藝術中心、 台北海洋科技大學、紅心字會、富邦文教基金會......等，不只串連起機構間的資訊分享，更希望未來平台能成為戲劇交流的重要對話平台。