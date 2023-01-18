2022九合一選舉綠營慘敗，各界持續檢討執政黨不得民心的關鍵。臉書粉專「工程師看政治」指出，雖然有人說這是選民的錯，但他強調問題根源在黨的統治，一群團結的騙子掌握媒體豢養側翼網軍，構成強大的認知包圍圈，利用民眾的弱勢與無知去詐騙，才是真正的惡劣。

工程師看政治在臉書發文表示，現今政治，一是黑金通天，二是國土、能源、教育、數位、交通、產業政策全面崩壞，三是外交糜爛，左有敵國，右有藉機勒索、煽動仇恨、鼓吹戰爭的「強國」，整個島內外，滿滿都是秃鷹在掠奪。其結果，實質所得不停倒退，薪水永遠趕不上物價與房價，貧富差距持續拉升，每天都有人落入新的貧窮線，再沒有人唱「未來不是夢」、「明天會更好」，取而代之的是退縮與小確幸的追求。

他指出，青年勉強過活，對未來沒有自信與安全感，就不會積極生育，於是全體一起變老、變弱、變窮，再怎麼發錢、提高基本工資、大內宣，都不會解決任何事。問題根源在黨的統治，但黨並未因敗選而消失，還是同樣的那批人，在同樣的位置，做同樣的事。中央仍然「朽木為官、禽獸食祿」，地方選舉能改善的非常少，國勢持續拋物線下墜。

工程師看政治提到，有人說，這是民眾的錯，黨是選民投出來的，民眾不慎思，不慎選，不顧現實，才導致今天這個局面，一切都是自作自受。「但我不這樣覺得！我常說，我們遇到的是政治詐騙。」一群團結的騙子，掌握多數媒體，豢養幾十個側翼，上千名網軍，構成強大的認知包圍圈。有漏洞就無限放大，沒有就自己造謠生事，甚至有些人，根本是以說謊為業。

他直言，民眾有生活要顧，每天剩下可以拿來了解政治的時間，實在不多，估計大約只有20分鐘，就算都拿來研究一個議題，仍是不夠，所以多數人都會受騙。某個程度，無知是一種罪，但利用人的弱勢與無知去詐騙，才是真正的惡劣。

「黨基層信眾跟我們一樣是被害者，只是他們無意間也成為國家的加害者。」工程師強調，所以不要苛責，就做我們能做的事，守住6成，再一步一步往那4成走，就像謝龍介在台南戰鬥的精神，把消息散出去，政治總會慢慢改變。