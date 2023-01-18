前桃園市資訊科技局長余宛如今天在臉書宣布將參選桃園市第4選區立法委員選舉，余宛如表示，去年底卸任後，很多朋友提供不同機會，但她幾經思考，決定留在桃園，鼓起勇氣承擔更多責任，繼續跟大家為了台灣一起前行。

余宛如表示，不分區立委卸任後，身為桃園媳婦，有榮幸回到桃園貢獻，跟著前桃園市長鄭文燦走入人群，為桃園轉型升級奠定厚實的基礎、為桃園城市治理開創新局，讓大家都看到最後升格直轄市的桃園卻能後起直追、快速進步，甚至凝聚成「我桃園我驕傲」的城市認同感。

她又說，鄭文燦以野百合學運世代之姿，挑戰政三代成功，他用燃燒生命來翻轉桃園，以感謝桃園民眾給予機會。但卻在去年九合一選舉被抹黑、中傷，以致對桃園的理想未能延續，讓她感到非常的心疼，更對民進黨的挫敗感到不捨，也對台灣民主的未來擔憂。

余宛如提到，當民進黨處於低谷時，副總統賴清德站出來承擔，風塵僕僕與全台黨員座談，鼓勵大家擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌、重新贏得民眾的支持。在民主的道路上，因為有許多前輩勇敢投入，才有現在的民進黨，更深深的激勵著她。

余宛如又說，而這次黨員的全台座談，黨員對台灣的愛她都感受到了，大家對民進黨有期許，所以有責備、有批評，都是希望民進黨能繼續進步，台灣能更好。

她提到，自去年底卸任後，很感謝一些朋友提供她到不同領域發揮的機會，但幾經思考，決定留在桃園，鼓起勇氣承擔更多的責任，繼續跟大家共同為了台灣一起前行。

這兩年因為疫情爆發全球遭殃，台灣疫情雖控制得宜，總體經濟穩健，但是她知道，還有很多人民過得很辛苦。

余宛如說，想繼續點燃創新的動能，在經濟、產業、社會等各面向上，為未來世代創造更多機會，證明台灣不是只有台積電跟房地產；在托育、長照、社宅與學貸等政策上，接住更多在前行路上不慎跌倒的隊友。台灣不應對仇富式的共同富裕有所寄望，而是建構溫暖的安全網，成為勇敢開拓的創新之島。

此外桃園的進步更不能停滯，在鄭文燦為桃園打下的基礎上，持續擴大與提升桃園的優勢，幫助桃園克服未來發展面臨的種種挑戰，讓桃園走入國際，成為亞洲創新的基地。

余宛如表示，接下來將勤走基層，向大家介紹自己，聆聽民眾的聲音，與大家創造共同的藍圖，並為參選 2024桃園市第4選區桃園區立法委員選舉的初選做準備，希望大家給她力量，讓她為大家勇敢逐夢、成為大家溫柔的靠山。