中市知名連鎖餐廳「江小漁酸菜鍋」涉嫌將過期的巴沙魚改標販售，檢方日前再搜索廠區等地，17日傳訊總公司威晶公司戴姓負責人及香椒公司楊姓負責人調查，訊後，以楊男及戴男涉嫌行使變造私文書、詐欺取財等罪嫌重大，各以50萬及10萬元交保。

檢方表示，全案由檢、警及衛生團隊共查獲過期魚貨多達4噸793公斤，另有送往牧場報廢的有351箱、台南市養殖場約150箱。

台中市食品藥物安全處日前查獲威晶公司將過期魚品改標，在中部4家「江小漁酸菜魚鍋」分店販售，封存相關食品，並移送台中地檢署偵辦。

全案由台中地檢署檢察官馬鴻驊偵辦，經指揮保安警察第七總隊第三大隊第二中隊、會同台中市衛生局人員，在1月16日到香椒公司總店及福科路廠區搜索，查扣出貨明細、產品售價表、加盟合約書及牧場食品報廢處理書等證物，並查獲疑似過期魚貨及醬料一批。

檢方16日再傳訊威晶公司戴姓負責人及香椒公司楊姓負責人釐清案情，訊後以以楊男及戴男涉嫌行使變造私文書、意圖欺騙他人就商品品質為虛偽標記及詐欺取財等罪嫌重大，各以50萬及10萬元交保。

檢察官17日傳訊台中市大墩店、彰化縣員林店、南投縣埔里店等3家加盟店及牧場人員釐清案情，追查過期魚貨流向及是否送往牧場報廢作為飼料使用，以防止流入市面。