農曆新年將至，墾丁國家公園管理處為迎接走春人潮，19日起將提供網路電子票券販售，除讓遊客免排隊買門票、能快速入園外，墾管處也推出行銷活動，凡持電子票券前200名入園者，將可獲得神祕禮物1份，數量有限送完為止，墾管處呼籲民眾心動不如馬上行動。

墾管處指出，19日起在klook、森林好好玩、雄獅旅行社、Ibon、GOMAJI、太金票券等網路販售平台，上架鵝鑾鼻公園電子票券，遊客可至「https://forestpass.welcometw.com/tour/3Rgg 」或墾丁國家森林遊樂區＋鵝鑾鼻公園聯票「https://forestpass.welcometw.com/tour/g9D0 」網站，即可優惠價購買到鵝鑾鼻公園全票的電子票券。

墾管處表示，遊客在鵝鑾鼻公園入口處現場，可以透過手機顯示電子票券的QRcode條碼，交由工作人員掃描後即可入園，免排隊買門票快速又便捷，同時管處也推出行銷活動，凡持電子票券前200名入園者，將可獲得神秘禮物1份，數量有限送完為止。

墾管處強調，位處國境之南的鵝鑾鼻公園，有台灣八景之一的「燈塔」馳名國內外，園區內步道更是縱橫交錯，宛如身入迷宮，尤以好漢石、滄海亭、又一村、虯榕、幽谷、迎賓亭等據點，最引人入勝。當中，在公園北望，可看到碧海藍天、綠樹白砂、嶙峋礁石、以及台地尖峰等，構成一幅壯闊多姿的山海圖畫。