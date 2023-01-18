新北櫻花季登場！新北市景觀處今在淡水無極天元宮舉辦「新北蒔花好綻 浪漫櫻花季」活動，今年特別營造夜間燈光，即日起至29日，民眾可以在粉紅花海內欣賞沉浸式光雕效果。（景觀處提供）

新北櫻花季登場！新北市景觀處今在淡水無極天元宮舉辦「新北蒔花好綻 浪漫櫻花季」活動，今年特別營造夜間燈光，即日起至29日，民眾可以在粉紅花海內欣賞沉浸式光雕效果。（蔡雯如攝）

新北櫻花季登場！新北市景觀處今在淡水無極天元宮舉辦「新北蒔花好綻 浪漫櫻花季」活動，今年特別營造夜間燈光，即日起至29日，民眾可以在粉紅花海內欣賞沉浸式光雕效果，更首度公開天元宮賞櫻秘境「花澗小徑」和相關賞櫻活動。

新北市副秘書長張其強今前往淡水無極天元宮點亮夜櫻燈光，張其強表示，每逢櫻花季，天元宮總會湧入大批賞花人潮，白天賞花有白天的美，為了讓民眾也能欣賞夜間櫻花的美麗，天元宮、市府和朱銘美術館合作，營造浪漫櫻花隧道，並用光影投射出光雕效果，民眾走在其中，彷彿置身花海，美不勝收，市府與天元宮更首度開放限定區域，邀請民眾一起夜間賞櫻。

景觀處指出，天元宮限定區域「花澗小徑」，提供民眾線上預約，每天將開放4場次每次入場15分鐘，每場次最多開放30人，民眾可以近距離欣賞三色櫻林，打卡拍照，成為浪漫氛圍的主角，本月22日至24日將提供每日200片限定祈福卡，給市民書寫新年心願，每日也會提供限量10組的油紙傘、掌心燈。

另外，教育局也與淡水商工、實踐大學攜手合作，選用在地青農的石門鐵觀音、八里柚子研發的創意「櫻花馬卡龍」，將在20日發送給到天元宮欣賞夜櫻、打卡拍照的前40位遊客，詳細活動資訊可至「新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」活動官網https://www.cpqweb.com/ntpciflower/index.html查詢。