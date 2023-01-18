美國總統拜登(Joe Biden ) 在馬丁路德金紀念日的活動上表示，美國的警察有必要接受再培訓，以減少過度執法，與過早使用致命武力的頻率。

商業內幕(BusinessInsider)報導，拜登說：「我們必須重新培訓警察，讓他們知道其實不應該總是使用致命武力射擊。其實很多情況，警察不必那樣做。」

他也批評共和黨議員，沒有配合通過民主黨的警務改革法案。該法案原名《喬治•弗洛伊德治安司法法案》。喬治弗洛伊德(George Floyd)是個46歲的非裔美國人， 2020年5月，他遇到警方巡檢，被一名警察跪壓在脖子上超過9分鐘，最後缺氧而死亡。他的死，引發全美各地對警察暴力的大規模抗議，甚至演變成清除南方聯盟意象，包括雕像、紀念園等。

該法案改革警察培訓課程，並重新規定執法力度，禁止使用窒息式擒拿法，並且提高警方不當行為的司法懲處。但是兩黨談判破裂，沒有得到共和黨人支持，因此而失敗。

拜登後來簽署了一項行政權層面內的警察改革行政命令，他說，「這是我唯一能做的事。」