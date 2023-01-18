後天（20日）就是小年夜了！相信不少民眾都因為過年提早而仍未備好年貨、買好年菜，而貼心的Uber Eats今年就推出三大招給消費者，讓大家省時、省力，再省荷包來走春迎兔年，不僅過年期間優市年貨大街24小時不打烊，還祭出指定商品最低7折起優惠，更與商家夥伴推出精選特色禮盒，隨點隨送不煩惱，同時為了回饋Uber One會員，31日前與指定合作商家夥伴推出千項餐點飲品優惠。

今年Uber Eats優市24小時不打烊的「來辦年貨」專區，一次上架了50種以上的年菜選項，加上禮盒、生鮮食材、守歲零食飲料等多達300多樣商品選擇，過年期間指定商品最低優惠7折起之餘，31日前更與大潤發、傳統市場、city’super、聖德科斯、棉花田、楓康超市、小北百貨、Green&Safe、寵物公園、萊爾富、亞尼克、DON DON DONKI、優市等商家合作夥伴，提供期間限定9折起的精選商品優惠，同時單筆訂單消費滿999元享8折優惠、單筆最高現折250元。另外再揪Uber One會員，在31日前與IKEA餐廳、大苑子、Mister Donut等合作商家夥伴，推出千項餐點飲品買一送一、滿額贈餐點優惠，所有用戶滿350元即贈精選餐點的活動，而會員再輸入優惠序號「家有喜食」，訂單滿350元即享85折優惠、單筆最高現折60元。

Uber Eats優市的精品綜合水果禮盒，原價720元，特價688元。（Uber Eats提供）

Uber Eats優市上免排隊、預訂，即能隨點隨送青鳥旅行曙光序曲綜合灌餡蛋捲禮盒24入。（Uber Eats提供）

而Uber Eats也貼心準備了各式各樣的禮盒，就算不方便、沒時間去拜年，也能直接下訂即能貼心送到對方府上，像年節期間就有祝親友「蘋」安吉祥、大「橘」大利的高檔、有機水果禮盒，傳統市場夥伴也祭出經典年味禮盒、新鮮海鮮隨點即送，Uber Eats優市也獨家推出年節限定商品「illy咖啡X隨行杯禮盒」，內有阿拉比卡即溶咖啡粉與KeepCup隨行杯，送上環保禮更別具意義。

Uber Eats上現在即能買到寵物公園的4款限量發售的毛孩年菜禮盒，更有毛孩專屬的佛跳牆讓毛小孩過年加菜。（Uber Eats提供）

Uber Eats推出買寵物公園限量「柴語錄2023柴富兔U狗狗新年禮包／好運兔U貓貓新年禮包」，還有台北霞海城隍廟聯名平安符，定價999元。（Uber Eats提供）

Uber Eats上今年也推出了汪喵星球的新春獻禮，拜訪朋友的時候，也能一起送上禮盒給毛小孩。（Uber Eats提供）

除了照顧到親友以外，就連毛小孩都能一起收到過年禮盒，像寵物公園就在Uber Eats上推出了4款限量發售的毛孩年菜禮盒，包括好味小姐年菜禮盒、怪獸部落 2023佛跳牆開運獻禮、HeroMama HM狗狗年菜禮盒、汪喵星球新春獻禮酒杯款，更有豐富的點心罐、毛孩專屬的佛跳牆，讓毛孩過年加菜超方便。