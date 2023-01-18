前南韓女團Baby V.O.X成員尹恩惠，曾主演《宮－我的野蠻王妃》走紅，還被南韓版《首映》雜誌選為「南韓演藝圈百大影響人物」，沒想到她在2015年參加服裝設計比賽時，爆出抄襲爭議，儘管嘗試復出仍被網友抵制，近日又爆出她在教會帶領信徒見證主的畫面，高亢激動的嗓音，與平時的甜美形象大相逕庭，更有人見到後直呼：「好可怕！好像邪教」。

在尹恩惠被曝光的影片中，她站在教堂的舞台，緊閉雙眼並高舉左手喊出：「哦主啊！請帶領我們看到沒發現的罪，這樣我們才能成為聖潔的人」，「既然作為主的兒女，請幫助我們自信邁向新的道路，而非緊張不安的心」，話語剛落，信徒們回應：「阿門」，隨後，尹恩惠高喊數聲：「主啊」，把氣氛帶到最高點。

요즘 종교생활에 열심인 듯한 윤은혜 근황 pic.twitter.com/bAowA4ONXo — 이슈스타그램 (@issue_stargram) January 16, 2023

據悉，該影片是尹恩惠最近參加的教會靈修會，她應牧師請求登台作見證，網友們一見到這幕畫面，直喊形象崩毀：「這真的是尹恩惠嗎？」還有人痛批：「做證詞本身就是錯誤的行為」，另一方面，她在2019年拍電視劇時，要求片場工作人員一起做禮拜，還在粉絲見面會帶所有人唱聖歌的過往也被翻出。

對於強迫他人接受信仰一事，尹恩惠的一人經紀公司Jami Entertainment在17日對韓媒《스타뉴스》回應：「尹恩惠絕對沒有強迫他人一起禱告，這樣說根本毫無根據」，經紀公司更直指，重提這段往事是「帶有惡意的抹黑行為」。