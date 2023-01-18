目前雖已無公費流感疫苗，醫療院所仍有自費的流感疫苗可接種。（馮惠宜攝）

受疫情影響全台多處公費流感疫苗皆在一月初即被搶打一空，由於6歲以下幼兒接種必須年滿6個月才能接種第一劑，有家長反應自己孩子剛滿6個月問遍多家醫療院所已無公費流感疫苗可接種，擔心春節家族聚會頻繁孩子沒有保護力；基層診所醫師建議，政府可採登記接種方式、徵調自費疫苗為其接種，別讓他們有生不逢時的缺憾。

全台出生率已驟降至一年新生兒數僅14萬名，台中市近日卻出現不少家長焦急詢問「那裏還有公費的幼兒流感疫苗可打？」據悉這些家長都是孩子剛滿6個月大，剛符合公費幼兒接種第一劑時間，或者是第一年接種，需要施打第二劑的嬰幼兒，時間未到不能接種，能接種時

公費流感疫苗就已用罄。

台中市衛生局表示，台中市111年共採購78萬7130劑公費四價流感疫苗，含東洋廠牌13萬9000劑，賽諾菲27萬2790劑，自去(111)年10月1日開打以來民眾接種踴躍，1月11日疫苗全數用罄，接種涵蓋率27.98％，其中幼兒接種率達67.06％。

衛生局解釋，公費流感疫苗成人幼兒皆為同一劑型，唯只有東洋、賽諾菲可用於幼兒接種，依衛福部規範8歲以下幼兒需滿6個月才能接種第一劑，第1年接種者隔1個月還要打第2劑

；在各地流感疫苗接種踴躍下，台中市衛生局也多次呼籲家中有6個月至入學前幼兒的家長儘速帶孩童前往接種。

據悉目前雖已無公費流感疫苗，醫療院所仍有自費的流感疫苗可接種，依廠牌價格從700元到1100元不等，適合幼兒接種的包括東洋、GSK以及賽諾菲也仍還有少數數量；開業小兒科醫師施勝桓指出，近日每天都遇到3至4例家長反應，孩子剛滿6個月，或打完第1劑要接種第2劑時已無公費疫苗。

施勝桓表示，家長和孩子何辜，只是出生晚了幾天，就必須自費接種流感疫苗，如1劑1100元，2劑就是2200元，在台灣少子化的狀況下，一個都不能少，政府何不考量採登記接種方式、徵調自費疫苗為其免費施打，可避免浪費，也讓家長不會有孩子生不逢時的感慨。