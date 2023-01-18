麻豆女神楚夢舒在《致八零年代的我們》演繹的是一個家教甚嚴的大學生，與男優顏嘉佑、虎仔等人有多場床戲，尺度火辣破表，探索80年代被壓抑到近乎窒息的情慾。她說：「這部片是我出道1年來的新作，很期待觀眾們的反應。」

ModelTV 影音串流平台於今（18日）釋出《致八零年代的我們》預告，該片不僅改編自經典情色文學《少年阿賓》作者之真實經歷，更斥資數百萬，打造台灣80年代時之場景。從男女優的服裝、道具、妝容，到所使用的家電用品、交通工具，甚至婚禮習俗等細節都完美再現，宛如暗黑版經典連續劇《光陰的故事》。

楚夢舒表示印象最深刻是除夕夜裏家族團圓、新婚時刻拍攝合影等橋段，因為在那個氣氛十分嚴肅神聖的場景裡，劇中人物卻各自在心裡醞釀蓄勢待發的情慾。這令她深有所感，過去那些時代裡，眾人絕口不提的「情慾」，彷彿再現於自己的心中，禁忌之愛也在這部戲裡慢慢萌芽。