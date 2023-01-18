行政院今天正式發函同意國立成功大學沙崙醫療服務與創新園區第一階段籌設計畫書，匡列近93億元經費支持，未來成大沙崙醫院除了發展急罕重症和兒童醫療，還將打造全台首創結合重大傷亡事件援助和戰時緊急救難的南部緊急避難基地。

協助成大爭取經費的市長黃偉哲除感謝行政院的支持，也肯定成大積極發展急罕重症和兒童醫療，打造南部緊急避難基地，促進醫療產業創新。

黃偉哲指出，沙崙智慧綠能科學城為亞太新興永續智慧城市，為台南重點發展區域，成功大學作為在地頂尖大學，長期協助市府推動沙崙生活機能數位化與科技產業落地，雙方多次率隊向賴副總統、行政院、國發會、經濟部報告、爭取，終於成就集結兒童醫療、數位科技、產業創新、緊急應變的成大沙崙醫院。

成大校長蘇慧貞指出，成大沙崙醫院除將補足新豐區醫療資源，未來還將設立南台灣兒童醫療中心、科技數據中心、台灣新南向衛生訓練中心。此外，有感於去年俄烏戰爭、韓國梨泰院踩踏事件，規畫「傷病患臨時收治場所地下層工程及災難應變設施」，定調重大傷亡事件援助和戰時緊急救難，為全台首見。

成大醫院代理院長李經維也補充，天災人禍非任何人樂見，但醫者為救難而生，需做好各種準備，故提出緊急避難醫院概念，感謝各界肯定。

第一期總經費92.8億元，中央補助47.8億元，成大附設醫院負擔45億元，將以教學醫院支應預算，蘇慧貞表示，這也是成大繼夏漢民校長時期、40多年前參與規畫國家重大建設籌建成大醫院後，再度主導並攜手產官學參與推動國家重大建設，是全台高教界攜手產官學創新未來的典範。

成大沙崙醫療創新園區完工啟用後，將讓新豐區每萬人平均一般病床數提高至160％，弭平醫療資源落差，未來服務還可擴及南科、善化、新市、永康甚至北高雄。