江美琪正在收歌，預計4月發行新專輯。（oneleader提供）

江美琪今與媒體分享近況，並宣告即將推出新專輯。（oneleader提供）

江美琪推出新歌〈想在你的懷裡躲雨〉。（oneleader提供）

江美琪推出新歌〈想在你的懷裡躲雨〉，是她與製作人老公林振益愛的結晶，今（18日）記者會上，她提到之前赴大陸錄製《誰是寶藏歌手》等節目，長達7個月沒見到老公、小孩，只能視訊，她忍不住偷偷躲在房間哭。她特別感謝老公，「我先生讓我很放心，他創業也很忙，還要帶小孩，給我很大支持，這比得金曲獎還感動。」

兩人結婚8年，育有一個7歲的寶貝兒子，被問到之前被爆與老公吵架，她直言，「在工作上會有摩擦，大吵一定有」，像她之前開演唱會，老公當音樂總監，兩人難免起爭執，她會說氣話「那我不要唱了」，但隔天冷靜過後就又自然合好。

這次她出單曲，老公當製作人，她說年輕時戀愛的感覺跟成熟後的滿不一樣，經過疫情三年，她特別感覺到平凡才是最珍貴的幸福，她暌違5年沒發片，這次返台除了陪伴家人過年，也要錄音，「我想趕快把專輯生出來」，是否想生第二胎？她則直言沒有這個計劃。