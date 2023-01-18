張惠妹（阿妹）3月31日起將在高雄巨蛋連辦10場演唱會，近來宣布接下新代言手遊，18日釋出主視覺。她上周壓軸現身獵人聚演唱會，賣力飆唱多首經典夯曲，讓粉絲大飽耳福。阿妹的經紀人陳鎮川今透露，阿妹日前已完成年前最後一個工作，今已出發返回台東老家，她將在台東享受2周的年假，好好陪伴母親及家人們。

她年假結束後，馬上回台北進行演唱會的前置開會、排練及影像拍攝等工作，並請公司不要再替她安排其他工作，專心籌備演唱會內容。被問及台北場、高雄場的不同處，陳鎮川表示：「高雄場有滿多曲目換新的，有些曲需要重新編曲，要練的地方滿多的。」至於代言費用？陳鎮川則低調說：「這就不多說了，就是很滿意的價格。」

阿妹在手遊代言中，身穿黑色斗篷，開心表示，很喜歡這次的造型，希望透過代言呈現清新又帶點神秘的造型，更預祝大家新年快樂，「兔年行大運，I love you兔！」

阿妹擁高人氣，近年有許多手遊上門邀約，但型態、角色若不是很合適，經紀公司也只能婉謝，而這次手遊代言提案初期，據說有個巧合小插曲，當阿妹一聽到名稱「卡利茲」，馬上一聲驚呼：「我的小名Katsu耶！」原來Katsu是阿妹母親給她取得小名，阿妹過去曾推出歌曲〈Katsu〉，當時邀請母親在MV中演出，母女倆合體，互動溫馨感人。