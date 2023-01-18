已退休的健保署前主祕葉逢明、健保署承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等3人，涉嫌從內部資訊系統偷查民眾健保個資，包括警調憲與國安局情治人員，且已長達13年。檢察官日前依違反《國家情報工作法》等罪諭令謝女10萬元交保，葉、李2人則獲無保飭回，但由於葉逢明被爆料曾不假出境赴大陸10餘次，家族在海外擁有逾十億資金，檢調18日再約談葉、李、謝3人，訊後諭令葉10萬元、李8萬元交保，3人均限制出境出海。

據指出，檢調今針對葉逢明被爆料疑將國安情治人員健保個資洩漏給大陸，海外資金異常情形訊問葉男，但葉仍堅稱未洩給大陸，檢調因疫情趨緩，國境解封，基於保全事證需要，避免葉出境，二度訊問後諭令他交保並境管。

北檢表示，將針對葉男3人有無不法查詢、洩漏或交付資料給陸方，將儘速比對、釐清；對於葉男是否有相關不法資金與帳戶，亦將持續積極清查。

但據了解，葉男家族的資金倘若在港澳地區，以目前兩岸關係嚴峻以及香港未與台灣有司法互助，港方迄今拒不提供銀行及帳戶相關資料給台灣的情況下，葉男海外金流部分，幾乎難以調查釐清。

檢調接獲檢舉，指自2009年起至2022年，健保署有大批民眾健保個資疑遭不當查詢並疑似外流，負責管理健保個資的健保署承保組有管理不當之嫌，其中健保署前主祕葉逢明、健保署承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等3人，涉嫌從內部資訊系統偷查民眾健保個資，包括警調憲與國安局情治人員，已長達13年。

據指出，健保署內部初步清查，從2009年至2022年謝、李2人，有查詢13萬3000多筆、3萬5000多筆資料，其中1人在2018年查詢高達11萬多筆，略為異常，但2人均堅稱因為公務而查詢。

北檢今表示，北檢偵辦葉逢明3人，涉嫌違反刑法第132條第1項洩密、國家情報工作法第30條第1項（違法洩漏或交付）、第2項（違法收集）情報人員身分資訊、修正前國家安全法第5條之1第1項（為外國或大陸地區蒐集、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書）等罪嫌案件。

北檢今年1月9日指揮調查局新北市調查處執行搜索並訊問葉男3人及相關證人，訊後諭令謝女10萬元交保，葉、李2人無保請回。經檢察官持續調查相關獲案事證，並與新北處研商後，為進一步釐清案情，再於今天下午由檢察官訊問3人，訊後諭令葉交保10萬元、李交保8萬元、謝女因先前已交保10萬元，訊後請回，3人並均命限制出境、出海。