蔡一傑日前特地在台與粉絲互動，更當場大秀精湛廚藝。（開麗娛樂提供）

香港唱跳組合「草蜢」將於3月18日在台北小巨蛋開唱。3人日前來台宣傳，蔡一傑將在2月6日歡慶56歲生日，日前專程留在台灣與歌迷提早慶生，他一現身後，引起粉絲興奮尖叫、塞爆現場，讓活動流程數度中斷，他忍不住數度開玩笑大喊：「安靜！回你們的位子！」

當天歌迷送上「裸上身」的蔡一傑肖像翻糖蛋糕，並現場拱他脫衣，沒想到他自爆：「裡面已經脫掉！」逗得粉絲笑開懷。生日會上以為「廚藝教室」的主題，讓歌迷們親眼見識喜愛做菜的蔡一傑大展身手，更在現場指導大家作一道「韭菜花炒鮮魷」，只見他熟練的醃製食材、小露刀工切魷魚，隨後身手俐落的翻炒食材，大秀精湛廚藝，同時還親切地指導歌迷下廚撇步，氣氛熱鬧。

他忙著下廚時，仍不忘溫馨提醒：「3月18日大家要到台北小巨蛋集合，再一起渡過美好的時光。」生日會上有幾位年輕男女粉絲，看起來僅10幾歲，一問之下才發現是歌迷的兒子和女兒，都已經長大了可以來幫忙當活動工作人員，蔡一傑與粉絲相識多年，私下毫無偶像包袱，把歌迷視為家人般，熱情跟大家相處談天。