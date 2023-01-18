台中市文化局舉辦「台中媽祖國際觀光文化節」記者會，自1月26日至5月21日將在12間宮廟陸續推出藝文演出。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市文化局舉辦「台中媽祖國際觀光文化節」記者會，自1月26日至5月21日將在12間宮廟陸續推出藝文演出。（陳淑芬攝）

台中媽祖國際觀光文化節是結合藝文與宗教的大型盛會。台中市文化局副局長施純福18日表示，今年自1月26日至5月21日將在12間宮廟陸續推出藝文演出，將有超過20組國內優質團隊接力帶來精彩演出，邀請民眾來體驗融合藝術與宗教的文化活動。

台中市文化局18日舉辦的年度文化盛事「2023台中媽祖國際觀光文化節」記者會，邀請Youtuber「香蕉」王俊傑、磐宇木偶劇團及新興國小歌仔戲團到場演出。

施純福指出，媽祖國際觀光文化節透過藝文表演活動帶領民眾了解媽祖文化， 今年延續「媽祖同行」主題，邀請民眾跟隨文化節活動，行遍台中媽祖宮廟，了解各地的宗教、藝術和在地文化與內涵。

此外，預計於4月底邀請民俗專家林茂賢及Youtuber「香蕉」王俊傑進行一場《大仙拚小仙》講座，分享各宮廟及媽祖的歷史文化。

首場將配合新社九庄媽遶境時間，在1月26日（大年初五)）由明華園星字戲劇團在新社區復盛里鳥銃頭運動廣場率先登場；2月4日有3場演出包含大里杙福興宮、台中樂成宮及大庄浩天宮都有精彩匯演；2月5日元宵節在大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮也有精彩節目登場。

此外，5月起在北屯南興宮、台中萬春宮、社口萬興宮、豐原慈濟宮、大肚萬興宮、梧棲朝元宮等也將陸續舉辦藝文活動。