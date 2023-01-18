一架載有多位烏克蘭高級官員的直升機今天(18)上午於基輔郊外的布洛瓦利市（Brovary）墜毀，地點就位於一棟公寓及幼兒園旁邊，其中罹難者包括內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）、第一副部長葉寧（Yevhen Yenin）、內政部秘書盧布科維奇（Yurii Lubkovich）等多名官員，釀成18死、29傷，當中有9人為機上乘客。

根據《烏克蘭真理報》報導指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨後在Telegram發聲明形容「這是一場可怕的悲劇」，稱「一架直升機在布洛瓦利市墜毀，事故現場發生大火，傷亡人數目前仍在確定，救難人員已趕抵現場…」進一步證實，內政部部長及多位官員、機組人員也在此罹難，國家安全部門隨後也將積極展開調查。最後一一點名內政部團隊，悲痛表示:「真正的愛國者...願他們安息…願所有在這黑暗早晨中斷魂的死者安息…」