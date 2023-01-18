資深媒體人周玉蔻2022年在九合一選舉期間，於民視討論「晶華緋聞案」與「蔣孝嚴家族爭議」議題，遭NCC國家通訊傳播委員會開罰，依違反事實查證原則致損害公共利益、妨害公序良俗，並於節目中公開特定人之個人資料，總計7案處罰鍰300萬元。另民視對於個人資料之利用，未善盡監督之責，也依《個人資料保護法》第50條，處罰鍰20萬元。國民黨台北市議員徐巧芯聞訊，在「政客爽」粉專留言嗨喊：「爽啦我檢舉的～」

「賀！普天同慶！笑死哈哈哈哈哈哈～」政客爽今(18日)在臉書發文分享民視周玉蔻節目被罰300萬的訊息，並附上周玉蔻哭臉圖。徐巧芯則留言表示「爽啦偶檢舉ㄉ」，瞬吸破2千人點讚，網友紛回：「巧芯真的棒棒」、「妳是市民的偶像」、「提早放鞭炮！」、「總之正義得以伸張，讚」。

這七案都與民視政論節目《辣新聞152》有關：2022年9月23日討論「晶華緋聞案」議題，揭露特定人為緋聞當事人及利用特權進入某航空公司，未合理查證相關事實，違反事實查證原則致損害公共利益；主持人提及「眷村」議題時，涉及汙名化或歧視特定族群，並對於特定候選人語帶威脅，不利公共事務理性討論，妨害公序良俗；節目中公開特定人之個人資料，違反衛星廣播電視法、個人資料保護法等規定，核處80萬元。

9月22日討論「晶華緋聞案」議題，未經查證即指控特定人為緋聞當事人，違反事實查證原則致損害公共利益；節目內容揭人隱私迫使其暴露於公眾議論中，傷害一般社會倫理價值，且節目參與者對於特定候選人語帶威脅，不利公共事務理性討論，致有妨害公序良俗；節目中公開特定人之個人資料，違反衛星廣播電視法、個人資料保護法等規定，核處80萬元。

9月21日討論「晶華緋聞案」議題，未經查證即影射特定第三人涉入，揭人隱私，以及討論「獨！美研究單位曝！蔣孝嚴驗過DNA！？刻意隱瞞！？冒充蔣家人！？」未經查證，顯不利公共議題理性討論，已違反事實查證原則致損害公共利益，及妨害公序良俗，違反衛星廣播電視法規定，核處40萬元。

9月20日討論「晶華緋聞案」議題，未經合理查證亦無提出具體佐證資料，即影射特定第三人為緋聞案主角，影響視聽眾對特定候選人觀感進而影響投票意向，致損害公共利益，違反衛星廣播電視法規定，核處40萬元。