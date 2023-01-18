小S大女兒許曦文首度獨挑大樑演出MV女主角。（環球音樂提供）

Elly飾演高中儀隊，操槍、拋槍樣樣來。（環球音樂提供）

小S大女兒許曦文演出魚丁糸MV女主角。（環球音樂提供）

魚丁糸〈這天（魚版）〉單曲數位上線，MV邀來小S的大女兒Elly許曦文擔綱女主角。除了劇情式MV要挑戰演戲，很多情緒要掌握之外，飾演高中儀隊的她，更是操槍、拋槍樣樣來，在練習過程中Elly數度被槍桿打到頭，青峰緊張地問：「妳媽媽知道這件事嗎？我覺得她會想辦法K我們K回來耶。」還開玩笑要Elly晚上10點後再告訴媽媽，這樣她比較不會記得。

Elly深深佩服整齊劃一的儀隊，在拍攝現場，看到大家每個動作都做足90度或是特定的角度，而且還能保持動作和表情的帥氣度！但練習得辛苦對Elly來說並不打緊，真正讓她壓力山大的大魔王，是有幾場哭戲一開始哭不太出來，讓她非常緊張。

Elly表示，媽媽有親自監督她的動作夠不夠挺拔，而回想起以前第一次聽到〈這天〉，Elly覺得很好聽，跑去與媽媽分享，結果小S立馬回說：「我認識他們啊！」當時Elly以為媽媽在開玩笑，沒想到今天能有機會一起合作MV，Elly也直嚷很想看魚丁糸演唱會，希望屆時學校不要出太多的功課，青峰幽默回應Elly：「希望妳可以來，因為10多年來，邀請妳媽媽，結果她從來沒有一次願意來……，沒關係！妳才是主角、獨立的個體，歡迎自己來看演唱會喔。」

而導演殷振豪當年聽到這首歌時，正值高三的年紀，這次收到拍攝邀約倍感熟悉；魚丁糸畢業已好一段時間，拍MV時6人一踏進校園，瞬間很多青春的記憶湧現，小威被爆料當年太會玩，結果連期末考試都沒去，以致於高中沒有畢業，還好後來拿著成績單去考大學有順利考上。