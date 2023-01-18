警方於他身上起獲犯案安全帽、犯案兇器螺絲起子、LM香菸1包、贓款新台幣6萬餘元、毒品注射器等物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄小港區山明路上一家超商店員今下午2點多報案稱，遭1名歹徒持黑色長條凶器恐嚇，並搶走4萬4000元及香菸，得手後逃逸。警方接獲報案後，於案發30分鐘內鎖定歹徒，並在3小時後將人追緝到案，但他被逮時身上的錢竟變成6萬元，原來他得手後又去豪賭一番贏錢，隨後就到遊藝店躲藏，但仍是被警方逮捕。

高雄小港區山明路上一間超商，今日下午2點30分左右，1名歹徒著黑色衣服，並戴黑色安全帽入內後，持黑色長條凶器抵住店員腹部，叫店員拿錢出來，搶走現金約4萬4000元及櫃台LM香菸1包，得手後騎機車逃逸。

調閱沿路監視器畫面分析，警方鎖定1名48歲陳姓嫌犯，犯案後他立刻飛奔至鳳山區五甲二路某遊藝場，專案小組成員見時機成熟，於當日下午5點40分發現人，趁他步出遊藝場時壓制，陳嫌措手不及，只能乖乖就範，並起獲犯案安全帽、犯案凶器螺絲起子、LM香菸1包、贓款新台幣6萬餘元、毒品注射器等物。

但為何被逮時他身上的錢竟還變多？經警追查發現，陳嫌於得手後，立即與賭友豪賭一番，讓贓款即刻倍翻，之後便逃逸至五甲二路某遊藝場中藏匿，但逃不過警方追緝。在超商店員臨危不亂，記住歹徒穿著及離去方向，並協助警方調閱監視畫面下，全案在案發30分內鎖定犯嫌，且於發生後3小時內即追緝到案，訊後依《刑法》強盜罪嫌送辦。