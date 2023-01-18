當兵的高壓生活常讓許多菜鳥阿兵哥備感壓力，一名女網友表示，她和當兵放假的男友睡覺時，突然聽到對方在耳邊大吼「要報平安！」嚇得她再也睡不著覺，還說「人生從來沒這麼被嚇過」。貼文一出，意外釣出一票過來人，留言分享關於說夢話的趣事。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前和當兵放假的男友抱睡，不料大概凌晨5點多時，男友突然在她耳朵旁邊大吼：「要報平安！」嚇得她立刻清醒、睡意全消，直說「我人生從沒這麼被嚇過，感覺下一秒又要被大吼報數之類的當兵話」。

原PO表示，她一直以為說夢話會像是自言自語的微弱音量，好奇男友是否當兵壓力太大，導致夢話也是必須大吼的「當兵狀態」。不僅如此，原PO也有在睡夢中被痛毆的經驗，當時男友出拳後也自己驚醒，並解釋「夢到跟別人打架」，對此，原PO不禁好奇發問：「各位的另一半睡覺也會這樣嗎？」

貼文曝光後，不少網友感同身受，紛紛留言，「當兵時隔壁寢有人說夢話，大喊『注意』，結果整寢的人都跳起來喊注意」、「凌晨在大通舖寢室都會有人喊雄壯威武」、「之前在營區睡覺半夜大喊：『報告班長，四班到齊！』沒睡著的人以為班長凌晨3點在查勤」、「我老公睡覺超會講夢話，有次半夜我偷吃他零食，他突然大喊『X腰，你還吃的下，是豬喔』」。

另外也有網友指出，這種情況通常是因為壓力過大，「壓力太大，可憐，當兵就是這樣，無奈，能退伍就退伍吧」、「當兵能當成這樣，大概被電很慘吧」、「 退伍一切都好了」、「建議先分房睡，真的有危險」。