桃園市議員凌濤在臉書發文，他說，前桃園市長鄭文燦的側翼們正在為他的大位開道，希望張善政市府不要被這些側翼或者各方壓力，而影響施政節奏。（摘自臉書）

桃園市長張善政主持農委會研究案，被農委會認定抄襲。桃園市議員凌濤在臉書發文，他說，前桃園市長鄭文燦的側翼們正在為他的大位開道，希望張善政市府不要被這些側翼或者各方壓力，而影響施政節奏。

凌濤提3點，首先鄭文燦因學位被台大撤銷重創接班路徑。而其同黨側翼及黨籍議員，選前選後極力護駕，這次更是全員出動，看不到檢討，只看到政治操作，但這類做法，桃園選民早就給出答案。鄭文燦全國的檢討報告，也是一攤死水，只能由民進黨主席賴清德今日再次向全國承諾修正民進黨惡習。

第2點，在過年前，農委會主委陳吉仲急著出手宏碁案，合理推斷只有兩個可能：辦給鄭文燦看，為了保位；模糊自己研究案抄襲焦點。陳吉仲過去對農委會、科技部、氣象局等單位承接五大研究案，金額高達770萬。而其中農委會一文第四章節抄襲高達77.33％，農委會要不要立案調查？由陳吉仲擔任「計畫主持人」的2015、2017年科技部研究成果「文獻回顧」，分別抄襲高達40％、57％，陳吉仲還要興訟，還要當政治打手表功？嘴臉太醜惡。

第3點，宏碁案是由宏碁同仁撰寫，張善政擔任計畫主持人，並經過藍綠執政的農委會多次審核過關，民進黨任內甚至表示成果良好，繼續續約，怎麼多年後，在陳吉仲手上，又再次翻案？陳吉仲文章高比例抄襲、農漁民權益沒解決半撇，民眾是會相信陳吉仲的農委會還是宏碁？就像民眾會相信台大還是前新竹市長林智堅，答案很清楚。

凌濤提到，面對桃園可能被挖出的「大秘寶」，宏碁案是民進黨政治黑手的一環，桃園市過去弊案正在被一一揭露，無論是炒地問題或者公共工程品質堪慮的問題，都可能繼續打擊民進黨，所以面對「桃園大秘寶」，農委會再次伸出黑手。他說，張善政市府不要被這些側翼或者各方壓力，而影響施政節奏。把選前承諾的政策落實，才是桃園市民希望看到的成果。