南韓女子天團「TWICE」出道後深受全球粉絲喜愛，高人氣更被韓國文化振興院認可，列為第三代K-Pop女團代表，除了台灣成員周子瑜，其他成員也擁有精緻外型和優秀唱跳能力，成員彩瑛（孫彩瑛）在團體中擔任主饒舌及副唱，在Instagram擁有793萬粉絲追蹤，近日她曬出一組性感照，辣到粉絲鼻血直噴。

彩瑛昨（17日）在Instagram曬出一組照片，只見她一頭銀髮，身上裹著黑色外套，裡面卻只穿著運動內衣和超短熱褲，纖細美腿如同鉛筆，明顯能看到骨頭形狀，她坐在沙發上彎腰炸出火辣事業線，罕見展露性感一面，貼文曝光後獲得242萬人按讚，可見她的超高人氣。

女團TWICE將於1月20日發行英文單曲《MOONLIGHT SUNRISE》，官方帳號在17日釋出17秒預告，今日又上傳第二支預告影片，其中周子瑜難得站在C位，黑色短褲加上蕾絲上衣造型精緻，讓粉絲們驚訝表示：「子瑜這次站中心位」、「子瑜嫁給我」、「子瑜終於站上中心位了」。

年關將近，周子瑜16日被拍到現身仁川國際機場準備搭機返台過年，一抵達就受到大批粉絲與媒體包圍，她不忘停下腳步和大眾打招呼並收下粉絲信件，表現相當有親和力，不過在她準備過海關時，卻因為護照出問題被海關退貨，她向一旁工作人員求救後，經過交流才順利解決放行。根據《三立新聞網》的報導，子瑜媽媽證實女兒已平安抵達台灣，其他詳情不方便透露，不過子瑜媽媽也透露，他們將可能在台南或是台北過年。