由於大陸冷氣團影響，明（19）日大台北及東北部地區仍有局部短暫雨，各地天氣偏冷。氣象局表示，小年夜東北季風稍增強，除夕、初一東北季風減弱，天氣回暖，不過初二又有強烈大陸冷氣團或寒流南下，直到大年初五氣溫才逐漸回升。下周二（24日）初三、下周三（25日）初四，北部3500公尺以上高山有局部降雪機率。

氣象局預測一周溫度變化。（氣象局提供）

氣象局指出，明天大台北及東北部地區有局部短暫雨，花東則有零星降雨，桃園以南多雲到晴；溫度方面，西半部及東北部低溫只有12到14度，其他地方約16、17度，白天冷氣團減弱，氣溫稍微回升，北部及東北部高溫18到20度，台中到台南及花蓮、台東高溫約21到23度，高屏則可以來到25、26度。

氣象局說明未來降雨趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周五（20日）小年夜降雨範圍擴大，北部及東半部地區有局部短暫雨，東北部及東部有局部較大雨勢發生的機率，中南部地區為多雲到晴，北台灣白天高溫稍降，其他地方變化不大；周六（21日）除夕、下周日（22日）初一東半部及大台北地區局部短暫雨，但逐漸減少，其他地區多雲到晴，天氣回暖，北台灣氣溫回升。

下周一（23日）初二強烈大陸冷氣團或寒流南下；下周二初三、下周三初四強烈大陸冷氣團或寒流影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，各地天氣明顯轉冷；下周四初五到下周六初七（26日至28日）強烈大陸冷氣團或寒流逐漸減弱，東半部及大台北地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，氣溫逐漸回升。