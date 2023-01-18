台中市惠來國小家長會長柯玫合除了提供TK Ai教練給學生使用外，更提供給全校教師使用，提高教師英語素養以利教學。（惠來國小提供／張亦惠台中傳真）

因應雙語國家政策加速轉型智能雙語校園，台中市惠來國小致力擴大英語口說環境，家長會長柯玫合與TK英語、麥田基金會，捐贈給惠來國小值30萬元的TK AI口語教練，18日舉行捐贈儀式。校長謝秀娟表示，希望透過Ai科技的引進，達到幫助學生快樂學習，找回說英語的自信。

校方指出，英語口語教學在台灣校園難以獲得令人滿意的成效，不外乎缺乏環境、師資、內容等外在因素，還有學生們普遍缺乏開口說英語的自信，針對這幾項外在與內在因素關鍵，校長謝秀娟積極與老師、家長會溝通建立共識，並獲得家長會長柯玫合支持。

柯玫合說，學校老師對英語教學都很有熱情，但卻沒辦法提供課外時間的即時協助，利用AI口語教練，孩子只要登入就等於能跟老師一對一練習口語，老師、家長也都能利用空閒時間進修學習。

柯玫合表示，AI口語教練可以做到3秒糾音，並精準評定每一個字母發音分數，清晰看見發音盲點，班級英語老師加以輔導後，學生明顯進步，是學校老師很好的輔助。

謝秀娟表示，希望在大家的努力之下，惠來校園透過Ai科技的引進，真正達到幫助學生快樂學習，找回說英語的自信，未來在生活中隨時隨地都可以聽到流暢的英語聲。