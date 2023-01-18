宋逸民主理的藝起發光教會風波尚未停歇，從小甜甜事件演變成與前教友王瑞玲為金流起衝突，王瑞玲昨（17日）指藝起發光是網購公司，將到國稅局查清楚，被藝起發光發聲明嚴正駁斥；對此，王瑞玲在下方留言：「麻煩請提告我本人，我會準備妥所有資料和訊息錄音檔，對簿公堂。」

王瑞玲17日PO藝起發光統一編號登記營業項目是經營網路購物，驚呼：「原來我奉獻的錢不是給神，也不是給教會，是交給了『網購公司』的人」，揚言一定要到國稅局調查清楚。

藝起發光18日在臉書PO聲明，指本協會是依民法第46條：以公益為目的而成立、登記之「協會」，不滿王瑞玲惡意偽指成網購公司，稱她是「以不實文字誤導大眾以傷害本協會名譽」。另外，王瑞玲曾控訴奉獻6位數卻收到4千塊收據，將到國稅局查清楚，教會對此回應：「尊重王瑞玲小姐循合法程序保障其權利之行為，並期待王小姐公布其請求調查之完整結果。但本協會無法接受王小姐不循合法程序保障其權利前，即一再以不實內容以損害本會聲譽之作為」。

聲明發出後，王瑞玲在下方不甘示弱地留言：「麻煩請提告我本人，我會準備妥所有資料和訊息錄音檔，對簿公堂。」還稱：「有官司的主內們，是無法待在國度事業的。」