太魯閣一年一度的峽谷梅花季，是許多愛賞梅的旅人不會錯過的盛事，目前太魯閣天祥地區的梅花含苞待放，花況盛開接近4成，預計春節可迎來滿開梅花海，若想賞梅可得把握時機。

每逢花季，太魯閣晶英酒店前方即有整片花海美景。（太魯閣晶英酒店提供）

太魯閣晶英酒店坐擁中橫公路路段中最佳的賞梅景點，旅人不必遠行就能欣賞整片花海，還有蔥鬱山嵐陪襯，位於太魯閣晶英酒店前方的梅園、福園以及臨近的文天祥公園皆是最佳賞花處，旅人可以漫步林間靜賞詩情畫意、打卡紀錄雪白花海盛況；白天的賞梅行程結束後，夜晚在飯店也精彩，頂樓池畔火盆區舉辦原住民音樂會，圍著溫暖的火光在峽谷一同歡唱，仰頭即是滿片星空，與親友一同享受暖心的冬日浪漫。

太魯閣晶英酒店順勢在即日起至3月31日推出「冬韻．一泊二食住房專案」，邀旅人來趟尋梅之旅，雙人成行平日每人5500元起，專案內容包括山嵐客房住宿1晚、自助早餐、任選中式或自助晚餐，住宿期間可以免費使用室內外游泳池、兒童遊憩區、多功能瑜伽健身室等飯店各項設施。