大陸百萬網紅阿朱因為高顏值加上火辣身材，時常被盜用照片，而她一些外拍美照尺度太大，多次引起網友熱議，先前一系列通勤照，她的細白長腿就讓人想入非非；最近阿朱當眾脫掉外套試穿大衣，裡面竟是透視性感戰袍，誘人S曲線再度掀起暴動。
有網友在臉書社團分享一名長髮美女當眾試衣服的照片，脫掉外套裡面居然是一件透視設計的「性感戰袍」，完全展現出她的曼妙曲線，養眼畫面讓人看了臉紅心跳；而長髮美女的身份也立刻被起底，原來她是大陸百萬網紅阿朱，她以火辣身材和性感穿搭聞名。
從阿朱微博上得知，試衣服的照片是在去（2022）年底拍攝的，她還誘惑地表示，「衣服這種東西，是穿給外人看得。和你在一起，我不想見外)」。而先前阿朱就曾以一系列通勤照片成為話題人物，像是OL裝扮搭地鐵、緊身瑜珈妝扮搭火車等，一雙大長腿成功電暈大票男性網友。
阿朱的顏值和身材讓她受到許多攝影師喜愛，但人紅是非多，她不少性感風格的大尺度照片，還曾遭到檢舉，讓粉絲都替她抱不平。
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