瑞士東部的達沃斯(Davos)，正在舉行一年一度的世界經濟論壇會議，今年的氣氛有特別，因為來自世界各地的政府官員和商界領袖來此開會時，烏克蘭士兵繼為保護自己的家園而戰鬥著。然而東道主的瑞士，卻持續置身事外，阻止烏克蘭獲得與瑞士有關的彈藥與武器。於是美國代表與北約盟國成員，將藉此機會敦促瑞士改變做法。

防衛新聞(Defense News)報導，儘管瑞士長期致力於軍事中立，但他們的軍事工業很發達，是個重要的軍事裝備出口國。包括奧瑞岡 (Oerlikon)與波佛斯(Bofors)都是著名的快砲生產商，也就需要持續提供用戶後續的砲彈。

德國已向基輔提供了「獵豹防砲戰車」(FlakPz Gepard)，雖然這些高射砲已是1970年代的武器，卻在烏克蘭證明寶刀未老，極為有效的對抗俄羅斯神風無人機和巡弋飛彈。獵豹防砲車採用2門奧瑞岡35公釐快砲，也就是前文提到的瑞士貨。德國在軍援時已提升了自己的庫存彈藥，但是已經消耗的差不多了，德國萊茵金屬公司(Rheinmetall)正在建造生產廠房，但是要到6月才能開始生產，顯然緩不濟急。

最近這陣子，烏克蘭遭到襲擊的情況增加，這與獵豹防砲車的彈藥耗盡有關。現在的問題是，瑞士仍然以軍事中立的原則，拒絕提供35公釐砲彈。但值得注意的是，瑞士政府曾經破例過。2016年，瑞士曾經同意向沙烏地阿拉伯和其他中東國家提供防空系統的彈藥，並指出這些彈藥將用於「合法的軍事自衛」和「保護民用基礎設施」。

既然如此，那麼瑞士實在沒有理由拒絕提供彈藥給烏克蘭，一些瑞士政界人士也承認，瑞士政府的禁令沒有什道理。這意味著，更多一點的國際壓力，有可能使瑞士改變主意。

美國和歐洲領袖可能會在達沃斯會議上，向瑞士東道主表明，他們對彈藥提供的標準出現前後矛盾的態度，將使烏克蘭繼續發生令人難過的遺憾；在「曉之以理」的同時，也要「威之以勢」，對瑞士表達「必須承受不愉快的後果」，比如停止再購買瑞士武器與彈藥，既然這些武器在必要時候派不上用場，那麼以後也就別用了。

最後還要「誘之以利」，美國官員可以提醒瑞士，只要瑞士在烏克蘭防衛做出貢項，美國可向瑞士提供先進的武器系統，包括愛國者防空系統。這與華盛頓承諾在不久的將來，交付給烏克蘭的愛國者系統相同。進一步保護歐洲、中東和印太地區的盟友和美國軍隊。