美國日前宣布軍售「火山陸上機動布雷系統」給台灣，引發各界高度熱議與質疑。綠委鄭運鵬對此開酸說「全世界認為核廢料無害、對敵戰車地雷有害的人，就只有國民黨」，被核能流言終結者創辦人黃士修痛批不讀書，當黨國打手吃香喝辣，犧牲台灣國防安全，根本就是通匪賣台。

美國日前宣布售我「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在台灣灘岸執行區域阻絕，引發國人憂慮。地雷在國際上早被視為高度不道德武器，但綠委趙天麟日前竟說並非所有地雷都「不道德」，美國出售的是可以分三段式自毀、進步的地雷系統，引發不少爭議與批評。

鄭運鵬今(18日)在臉書發文開酸：「全世界認為核廢料無害、對敵戰車地雷有害的人，就只有中國國民黨，非常佩服。」

黃士修則在鄭運鵬貼文留言強調：歐盟將核能納入綠色政綱的永續投資項目，關鍵就在於再度確認核廢料對環境無危害，因此核能是綠能無誤。「只有你這種不讀書的立委，還在散布謠言講什麼萬年核廢料，其實只是當黨國打手吃香喝辣，犧牲台灣國防安全，根本就是通匪賣台。」

網友表示：「如果我沒弄錯，戰防雷設定的壓力不過1、200公斤，是交通工具都炸，根本不是如黨宣傳的只炸坦克」、「就算是人全副武裝跑步或是從車上跳下時瞬間壓力也可能超過150KG」、「那個雷為了炸載具有包磁性引爆，你全碳纖維腳踏車從旁邊騎過，移動的金屬鏈條也是有機會引爆」、「全台灣認為林智堅原創、宏碁副總張善政抄襲的人，就只有民主進步黨，非常佩服」、「所以全台有超過6成是國民黨人嘍！」