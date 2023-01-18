離岸風電趨勢走向「深水區」，未來要離岸超過50公里開發浮式風場。經濟部能源局今年首季將提出「浮動式離岸風電示範規劃」，但由於先前規劃容量過小、完工時間太早，遭業者反彈。能源局今二度召開示範說明會，提出「容量」、「時間」兩讓步修正版。首先單一案50MW(千瓩)上限容量取消，改為開放6到12座浮台數，換算容量提升到90至180MW，其二是併網時間往後延2年，於2028年完工即可。

原先浮動式風場示範草案，規劃只開放2座，單一座不超過50MW，合計100MW容量，完工併網年限則訂在2026年。但先前業者不滿風場容量太少，認為無法達成規模經濟，且併網時間也太趕。

這些意見能源局聽到了，今天線上說明會就提出「浮動式離岸風電示範規劃」修正版，把單一申請案容量50MW限制取消，改為可設置6到12浮台，算起來容量約是90MW到180MW，等於是增加。

能源局科長黃韋智解釋，主要是國外技術還在發展，考量國外也是小規模做技術驗證，吸引不同浮台技術投入，所以改成小容量座數計算。另原本只開放2案，原則會維持，但考量後續可能有很多案子進來，如廠商提出計劃具有可行性，也保留空間得視情形再增加1案。也就是說，從原本2案，彈性到最有3案。

另一較大修改為時間，黃韋智表示，考量期程有點急迫，且固定式離岸從完成選商到併網有7年時間，浮動式草案卻只有4年。因此決定完工併網年度放寬到2028年，開發商選出來後，到風場併聯發電可以有6年，「給業者充裕準備時間完工。」

其他像是評選標準，修正版也從先前技術60分、財務40分兩大類，多增加一個國內合作10分，財務則降為30分，總分維持100分。黃韋智說明，這是考量國內浮式開發尚無經驗，為鼓勵業者與國內學研機構在設計、製造、運維或基礎設施(港埠、電網)上合作，培養在地化能力，因此給予相對應獎勵。業者還可以透過國內既有的業界能專(能源科技)、A＋計劃等，得到研發補助。

經濟部能源局預計第一季提出示範計劃，第四季完成選商，然後照時程要求2028年完工。參與說明會的開發商萊茵能源關切，浮式風場的躉購費率是多少，何時可以定案？還有風機之間需不需要有像固定式1.2公里間隔？

能源局組長陳崇憲表示，躉購費率訂定，還是希望開發商多提供成本資訊，以利後續制訂。風機要不要有1.2公里間隔，現在是示範階段，會朝向海域空間最大化觀念作處理，但未來商業化後，同一開發商還需不需要，可以再做考量。而浮式風場的行政契約，還在規劃當中。