最近一項民意調查顯示，由於存在邊界爭議，大陸被印度民眾視為最大安全威脅。令人意外的是，不少受訪者將美國視為僅次於大陸的第二大安全威脅，並認為北約對於俄烏戰爭難辭其咎，還支持印度從俄羅斯購買更多石油和武器。

德國之聲引述香港《南華早報》報導，美國商業民調機構Morning Consult的一項調查顯示，在1000名印度受訪者當中，有大約43％將大陸視為最大的威脅。這兩個鄰國之間存在長久的邊界糾紛，而自從2020年雙方軍隊在邊境地帶印度阿魯納查省（Arunachal Pradesh）達旺（Tawang）地區爆發衝突之後，中印關係一直緊張。

令人意外的是，根據Morning Consult於17日晚間發布的調查結果，22％受訪者將美國視為印度的第二大安全威脅，甚至比宿敵巴基斯坦的排名還更靠前。

負責監督問卷調查過程的弗裡斯比（Sonnet Frisbie）和莫斯科維茨（Scott Moskowitz）指出，雖然美國和印度這兩個世界上最大的民主國家看起來似乎是天然的夥伴，尤其考慮到它們與中國之間的互不信任，「但是印度仍然有足夠的戰略理由對這個西方超級大國保持警惕」。

這兩位負責人指出：「隨著華盛頓和北京之間的緊張氣氛不斷升級，印度公眾可能會擔心被捲入美中衝突之中，這樣的衝突會危害地區安全穩定，也會給印度帶來風險。」

在俄烏戰爭爆發之後，西方國家紛紛爭取拉攏印度，希望新德里能夠加入譴責、甚至制裁莫斯科的行列，但是印度方面始終維持官方上的中立態度。此外，印度也持續以低價大舉購入俄羅斯石油。

在與俄羅斯保持能源和安全合作方面，多數印度民眾仍然採取支持態度。在上述民調中，六成的受訪者認為印度政府應該繼續從俄羅斯購買石油，48％的人認為俄羅斯應該繼續作為印度首選的軍備供應國，相比之下認為應該首選從美國購入武器的比例為44％。

研究機構TS Lombard的首席印度經濟研究員德威施瓦（Shumita Deveshwar）認為，更多印度人認為美國和北約應該為俄烏戰爭爆發負責，因為「相比之下，印度和俄羅斯在冷戰期間和印度獨立後時期所形成的歷史性聯繫，要比和美國之間相對較新的關係更為深厚。」

德威施瓦也指出，俄羅斯長期作為印度主要軍火和廉價石油供應商的形象也深深根植於民眾的觀念之中，這一固有印象需要更長的時間才能改變。